F1 in Austria: lo scambio di posizioni tra Schumacher e Barrichello nel 2002

Introduzione

La Formula 1 torna a correre in Austria, dove nel 2002 la gara a Spielberg passò alla storia per il controverso ordine di scuderia che costrinse Rubens Barrichello, dominatore assoluto del weekend, a cedere la vittoria a Michael Schumacher sul traguardo. Riviviamo quella complessa domenica, segnata anche dal bruttissimo incidente tra Nick Heidefeld e Takuma Sato. Il Gp d'Austria è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1 IN AUSTRIA, TUTTI GLI ORARI