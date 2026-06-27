Introduzione

Una pole position destinata a far discutere a lungo: George Russell firma il miglior tempo nel concitato finale del Q3 mentre Max Verstappen è a muro. Mentre la Ferrari perde la prima fila e Kimi Antonelli abortisce il giro, scoppia il caos sulla gestione della sicurezza da parte della Fia. Dalla cronaca dei fatti alla telemetria, fino alle parole del team principal della Ferrari Fred Vasseur: ecco la ricostruzione completa del giallo di giornata e di un aspetto etico che non può essere tralasciato. Domenica alle 15 la gara live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE