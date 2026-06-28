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F1, GP Austria: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione in griglia

spielberg

Michele Merlino

Introduzione

George Russell firma la pole position nelle qualifiche d'Austria davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ma quanto conta davvero partire davanti a tutti a Spielberg per poter vincere? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW

 

GUIDA TV

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole in Austria

  • Ve lo diciamo subito: conta davvero tanto. C'è infatti una notizia che fa felice i primi quattro in griglia, ovvero i due Mercedes e i due Ferrari: le ultime 16 gare corse qui sono state vinte tutte dalle prime due file dello schieramento. Un'altra particolarità: nessuno ha mai vinto partendo dalla quinta o dalla sesta posizione, così come dall'ottava in poi. David Coulthard unica eccezione, poiché nel 2001 partì dalla settima casella e vinse il GP.

1/6

Le undici vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 11
  • Ultima volta: Norris 2025

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Le tre vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 3
  • Ultima volta: Leclerc 2022

3/6

Le cinque vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 5
  • Ultima volta: Russell 2024

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La sola vittoria dalla quarta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 4
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Verstappen 2018

5/6

La sola vittoria dalla settima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 7
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Coulthard 2001

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