F1, GP Austria: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione in grigliaspielberg
Introduzione
George Russell firma la pole position nelle qualifiche d'Austria davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ma quanto conta davvero partire davanti a tutti a Spielberg per poter vincere? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole in Austria
- Ve lo diciamo subito: conta davvero tanto. C'è infatti una notizia che fa felice i primi quattro in griglia, ovvero i due Mercedes e i due Ferrari: le ultime 16 gare corse qui sono state vinte tutte dalle prime due file dello schieramento. Un'altra particolarità: nessuno ha mai vinto partendo dalla quinta o dalla sesta posizione, così come dall'ottava in poi. David Coulthard unica eccezione, poiché nel 2001 partì dalla settima casella e vinse il GP.
Le undici vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 11
- Ultima volta: Norris 2025
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Le tre vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 3
- Ultima volta: Leclerc 2022
Le cinque vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 5
- Ultima volta: Russell 2024
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La sola vittoria dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Verstappen 2018
La sola vittoria dalla settima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 7
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Coulthard 2001
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