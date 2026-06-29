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Williams, livrea speciale per il GP di Gran Bretagna a Silverstone. Le FOTO

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Foto Instagram @williamsf1team

Per il weekend di casa, la Williams presenta una livrea ispirata alla Union Jack, con spruzzi di rosso, bianco e blu sul muso e sulla fiancata. Una tradizione iniziata nel 2023 e che prosegue per il quarto anno di fila. "Dalla nostra prima vittoria alla centesima, Silverstone è stata teatro di alcuni dei momenti più iconici del team", ha dichiarato il Team Principal James Vowles. Guarda tutte le FOTO. Il GP di Gran Bretagna dal 3 al 5 luglio live su Sky e in streaming su NOW

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