Per il weekend di casa, la Williams presenta una livrea ispirata alla Union Jack, con spruzzi di rosso, bianco e blu sul muso e sulla fiancata. Una tradizione iniziata nel 2023 e che prosegue per il quarto anno di fila. "Dalla nostra prima vittoria alla centesima, Silverstone è stata teatro di alcuni dei momenti più iconici del team", ha dichiarato il Team Principal James Vowles. Guarda tutte le FOTO. Il GP di Gran Bretagna dal 3 al 5 luglio live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS