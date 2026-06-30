Il team di Andrea Stella presenta una livrea 'one-off' per il GP di Gran Bretagna, ispirata alla prima monoposto di Formula 1 del team, che nel 1966 debuttò a Monaco e conquistò il primo punto proprio a Silverstone. Norris e Piastri indosseranno anche una tuta speciale. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS