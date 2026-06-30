McLaren, livrea speciale per il GP di Silverstone ispirata alla prima auto del 1966. FOTO
Il team di Andrea Stella presenta una livrea 'one-off' per il GP di Gran Bretagna, ispirata alla prima monoposto di Formula 1 del team, che nel 1966 debuttò a Monaco e conquistò il primo punto proprio a Silverstone. Norris e Piastri indosseranno anche una tuta speciale. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW
- Ritorno al passato per la McLaren, che al GP di Gran Bretagna correrà con una livrea speciale ispirata alla prima auto di Formula 1 del team, la M2B del 1966
- Quella livrea, che debuttò a Monaco, adottò la colorazione bianco-verde su richiesta di John Frankenheimer, il regista del film 'Grand Prix' che utilizzò il weekend di gara per le riprese. La McLaren rappresentava il team fittizio Yamura, una squadra giapponese ispirata alla Honda, che invece correva con una livrea bianca e una fascia centrale rossa come richiamo alla bandiera nazionale
- Oltre alla livrea, anche le tute avranno una colorazione speciale, passando dal tradizionale arancio-nero al bianco