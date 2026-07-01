F1 a Silverstone: la vittoria con invasione di Barrichello nel 2003

Introduzione

Il Gran Premio d'Inghilterra 2003 a Silverstone è ricordato come una delle gare più imprevedibili e caotiche dell'era moderna, stravolta dal panico per la folle invasione di pista di un ex prete sul rettilineo più veloce. Il conseguente caos strategico e le due Safety Car rimescolarono completamente la griglia, incoronando la Toyota leader temporanea della corsa. A trionfare fu infine Rubens Barrichello su Ferrari, autore di una rimonta furiosa e di un sorpasso capolavoro su Kimi Räikkönen che riaprì la lotta per il titolo mondiale. La Formula 1 torna a Silverstone: il weekend inglese è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, LE CARATTERISTICHE DI SILVERSTONE