Con le nuove Power Unit, tratti storici come le Becketts cambiano pelle: arrivandoci in fase di ricarica energetica, le monoposto transiteranno 20-30 km/h più lente rispetto al passato, azzerando i vantaggi dei team con più carico. Quando si transita così piano a centro curva, l'efficienza aerodinamica non riesce più a fare la differenza sul cronometro. Qui la percentuale di tempo in rettilineo surclassa quella in curva: per stampare il crono diventa vitale la velocità di punta sul dritto, lasciando le doti nel guidato in secondo piano. Guarda il VIDEO