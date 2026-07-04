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Formula 1, GP Silverstone: le qualifiche in diretta live dalla Gran Bretagna

Si torna in pista a Silverstone per assegnare la nona pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. Mercedes e Antonelli scattano con i favori del pronostico dopo la vittoria nella Sprint Race, ma Ferrari e McLaren hanno dimostrato di poter battagliare. Il via alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

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ALLE 17 LA DIRETTA SKY DELLE QUALIFICHE A SILVERSTONE

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MERCEDES: pole nei primi 8 GP, l’ultimo team con pole nelle prime 9, loro stessi nel 2020 (sempre in pole nelle prime 13).

f1

IL TRACCIATO - Lunga poco più di 5,8 Km e con 18 curve, è una delle piste più tecniche del Mondiale. Si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all'ingresso in curva. Le "S" in successione con Maggots, Becketts e Chapel, danno sempre grandi emozioni. Ecco come si affronta e alcuni suoi punti "mitici", come la Copse che ha segnato la gara del 2021. LE CARATTERISTICHE

LE GOMME - La selezione per il fine settimana è composta dalle mescole più dure della gamma. C1, C2 e C3 sono state scelte proprio per l’elevata severità del circuito che genera degrado nei pneumatici. Le accelerazioni raggiunte in alcuni tratti superano infatti i 5g, analogamente a quanto succede già a Suzuka e Spa. L’asse anteriore è il più sollecitato, con la gomma sinistra più soggetta ad usura per via della prevalenza di curve a destra. I DETTAGLI

come cambia il transito in curva a Silverstone con il nuovo regolamento

Con le nuove Power Unit, tratti storici come le Becketts cambiano pelle: arrivandoci in fase di ricarica energetica, le monoposto transiteranno 20-30 km/h più lente rispetto al passato, azzerando i vantaggi dei team con più carico. Quando si transita così piano a centro curva, l'efficienza aerodinamica non riesce più a fare la differenza sul cronometro. Qui la percentuale di tempo in rettilineo surclassa quella in curva: per stampare il crono diventa vitale la velocità di punta sul dritto, lasciando le doti nel guidato in secondo piano. Guarda il VIDEO

NOVITA' TECNICHE A SILVERSTONE - Con le indicazioni fornite dalla Fia, qui tutte le novità portate dai team al GP della Gran Bretagna. La Ferrari si è concentrata sulla parte posteriore della SF-26, Red Bull e McLaren...

Ferrari e non solo: le novità portate dai team al GP della Gran Bretagna di F1

Ferrari e non solo: le novità portate dai team al GP della Gran Bretagna di F1

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Ferrari o Antonelli? Il nuovo dilemma degli italiani...

Nel 1983, a Imola, i tifosi della Ferrari fischiarono Riccardo Patrese dopo un sorpasso sul ferrarista Tambay. Oggi, invece, come sarebbe accolta una vittoria di Antonelli ai danni di Hamilton e Leclerc nel GP d'Italia? FRANCO BRAGAGNA PER SKY SPORT INSIDER

Antonelli, atto di forza e allungo: +43 su Rusell. CLASSIFICA

Antonelli fa sua la Sprint Race in Gran Bretagna e allunga in classifica sul compagno di squadra Russell. LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE

SPRINT RACE - Dopo una bella battaglia con Hamilton, Kimi Antonelli vince la Sprint Race di Silverstone e allunga di tre punti in classifica sul compagno di squadra Russell (quarto). Prova di forza dell'italiano che nel finale centra anche il giro veloce. Sul 'podio' Lewis e Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto.

QUALIFICHE SPRINT - Hamilton si impone sul circuito di casa con un grande giro: conquista la pole nella qualifica Sprint in Gran Bretagna con 1:28.376 e chiude davanti ad Antonelli con un vantaggio di appena 11 millesimi. Verstappen è 3°, Leclerc partirà 4°. Russell soltanto 5°. Sabato 4 luglio alle 13 scatta la Sprint, mentre alle 17 si svolgeranno le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. HIGHLIGHTS

LIBERE - Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna, mentre l'altra Rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono: buoni segnali per entrambi sul passo gara. Secondo Antonelli, quarto Russell. CRONACA

Formula 2: sul canale 207 è ora in corso la Sprint Race della categoria propedeutica. Il commento è di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi

Il resto del programma oggi su Sky Sport F1

  • Ore 16.15: Warm Up (anche su TV8)
  • Ore 16.30: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 17: F1 – Qualifiche (anche su TV8)
  • Ore 18.15: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 19: F1 Academy Championship - First Race
  • Ore 20: Paddock Live Show

Il programma di domani su Sky Sport F1

  • Ore 09.20: F3 – Feature Race
  • Ore 10.55: F1 Academy Championship - Second Race
  • Ore 12.10: F2 – Feature Race
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 16: F1 - Gara
  • Ore 18: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 18.30: Debriefing
  • Ore 19: Notebook
  • Ore 19.15: Race Anatomy