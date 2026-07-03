Formula 1, la griglia di partenza della Sprint Race a Silverstone
Hamilton da paura sul circuito di casa: è il più veloce nella qualifica Sprint a Silverstone con 1:28.376, ha staccato Kimi Antonelli di appena 11 millesimi. In seconda fila scatteranno Verstappen (3°) e l'altra Ferrari di Leclerc (4°). Russell deve accontentarsi del 5° posto. Domani (sabato 4 luglio) alle 13 scatta la Sprint, alle 17 le qualifiche del Gran Premio: tutto il weekend in Gran Bretagna è LIVE su Sky e in streaming su NOW
F1, GP SILVERSTONE: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE SPRINT
- Lewis Hamilton si prende la pole in vista della Sprint Race in programma sabato 4 luglio alle 13 a Silverstone live su Sky e in streaming su NOW
- Ci aspetta un grande duello al via, con Antonelli in prima fila alle spalle di Hamilton
- Lewis (poleman in 1:28.376) ha staccato Kimi di appena 11 millesimi
- In seconda fila Verstappen (3°) e Leclerc (4°)
- Solo un 5° posto per Russell