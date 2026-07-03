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Formula 1, la griglia di partenza della Sprint Race a Silverstone

così al via fotogallery
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Hamilton da paura sul circuito di casa: è il più veloce nella qualifica Sprint a Silverstone con 1:28.376, ha staccato Kimi Antonelli di appena 11 millesimi. In seconda fila scatteranno Verstappen (3°) e l'altra Ferrari di Leclerc (4°). Russell deve accontentarsi del 5° posto. Domani (sabato 4 luglio) alle 13 scatta la Sprint, alle 17 le qualifiche del Gran Premio: tutto il weekend in Gran Bretagna è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SILVERSTONE: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE SPRINT

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