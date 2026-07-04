F1, qualifiche GP Silverstone: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Eliminato in Q1 per la prima volta in stagione Franco Colapinto. Insieme a lui, fuori anche Ocon, le due Cadillac e le due Aston Martin, con Stroll davanti ad Alonso. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- OCON (Haas) - 17° - 1:30.680
- BOTTAS (Cadillac) - 18° - 1:31.227
- COLAPINTO (Alpine) - 19° - 1:31.321
- PEREZ (Cadillac) - 20° - 1:31.451
- STROLL (Aston Martin) - 22° - 1:32.863
- ALONSO (Aston Martin) - 22° - 1:32.888