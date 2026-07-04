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F1, Ferrari e non solo: le novità portate dai team al GP della Gran Bretagna a Silverstone

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Con le indicazioni fornite dalla Fia, qui tutte le novità portate dai team al GP della Gran Bretagna. La Ferrari si è concentrata sulla parte posteriore della SF-26, Red Bull e McLaren... Tutto il weekend in Gran Bretagna è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1 GP SILVERSTONE: SPRINT RACE LIVE

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epa13069044 Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain looks on after placing third in the Qualifying for the Formula One Austrian Grand Prix, at the Red Bull Ring race track in Spielberg, Austria, 27 June 2026. The 2026 Formula 1 Austrian Grand Prix will be held on 28 June. EPA/ANNA SZILAGYI

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