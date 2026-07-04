F1, Ferrari e non solo: le novità portate dai team al GP della Gran Bretagna a Silverstone
Con le indicazioni fornite dalla Fia, qui tutte le novità portate dai team al GP della Gran Bretagna. La Ferrari si è concentrata sulla parte posteriore della SF-26, Red Bull e McLaren... Tutto il weekend in Gran Bretagna è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- FERRARI - si è concentrata sulla parte posteriore della SF-26, ingrandendo le sezioni di ingresso e uscita del raffreddamento, aggiornando i deflettori inferiori e riottimizzando i gruppi di alette posteriori. Il risultato evidente è un miglioramento del raffreddamento, ma anche una riduzione del carico locale su entrambi i lati.
- RED BULL - Solo un aggiornamento per la Red Bull Racing RB22 a Silverstone. Le alette della carrozzeria della ruota posteriore sono state aggiornate. Le ali a cascata sono state riviste modificando il numero di elementi per migliorare le caratteristiche di carico e la stabilità.
- MCLAREN - Per il circuito di Silverstone, McLaren ha dotato la MCL40 di un nuovo pianale e di relativi elementi di arredo pista, oltre a nuove prese d'aria per i freni anteriori. Entrambi gli aggiornamenti sono progettati per migliorare il flusso d'aria e ottenere vantaggi aerodinamici complessivi
- WILLIAMS - Introduce una nuova geometria dell'ala anteriore al Gran Premio di Gran Bretagna. Questa presenta profili e superfici delle paratie laterali aggiornati per "generare un aumento del carico locale combinato con una migliore interazione del flusso con i componenti a valle".
- RACING BULLS - Ha introdotto nuovi bordi del fondo e un nuovo diffusore per la VCARB 03 a Silverstone. Questa combinazione è stata studiata per ottimizzare il flusso d'aria intorno al fondo posteriore e generare maggiore carico. Anche i deflettori anteriori, posizionati agli angoli posteriori, sono stati aggiornati.
- HAAS - Ha portato a Silverstone un'ala posteriore profondamente rivista. L'obiettivo principale è stato "l'ottimizzazione della geometria dei flap, che ha portato a un aumento del carico aerodinamico, pur mantenendo un elevato livello di efficienza complessiva su tutto il range operativo". Anche le paratie laterali sono state aggiornate con "sporgenze localizzate" che favoriscono il flusso ascendente e aumentano il carico.