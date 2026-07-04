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F1, pagelle qualifiche del GP Silverstone di Leo Turrini: Antonelli domina ancora, 10

di leo turrini fotogallery
22 foto
©Ansa

Bisogna tornare a Ciccio Ascari nel 1953 per ritrovare un pilota italiano in pole nel tempio inglese. Carletto si ritrova sul più bello e mette la Rossa in prima fila, mentre a Russell resta la domenica per riscattare un week end fin qui moscio moscio. Tutti i voti del sabato inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP SILVERSTONE: LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

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