F1, pagelle qualifiche del GP Silverstone di Leo Turrini: Antonelli domina ancora, 10
Bisogna tornare a Ciccio Ascari nel 1953 per ritrovare un pilota italiano in pole nel tempio inglese. Carletto si ritrova sul più bello e mette la Rossa in prima fila, mentre a Russell resta la domenica per riscattare un week end fin qui moscio moscio. Tutti i voti del sabato inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Saturday Night Fever con il nostro Harry Potter a Silverstone. Dopo la Sprint, Kimi domina pure le qualifiche. Bisogna tornare a Ciccio Ascari nel 1953 per ritrovare un pilota italiano in pole nel tempio inglese. E Ascari è l’ultimo Azzurro del volante campione del mondo di F1. Dite che la storia sta per ripetersi?
- Lazzaro, vieni fuori! Carletto si ritrova sul più bello e mette la Rossa in prima fila. Come in Austria sette giorni fa. La gara andrà diversamente?
- Never say never again. Mai dire mai. The Jedi è tornato e il sogno del decimo trionfo a Silverstone rimane appeso a mezz’aria. Why not?
- Gli resta la domenica per riscattare un week end fin qui moscio moscio. E che paura nel Q1!
- Ladies and gentlemen, questo qui sta davanti a un tizio che di nome fa Max e di cognome Verstappen. Vogliamo fargli i complimenti?
- Non trova il feeling con la sua Red Bull.
- Si aspettava sicuramente qualcosa di più e di meglio.
- Repetita iuvant: irriconoscibile rispetto ad un anno fa.
- È un tipo davvero interessante. Notevole il nono posto.
- Prende paga dal compagno di scuderia.
- Eliminato in Q1, è sempre più vicino il momento per lui di lasciare il posto al nostro Fornaroli.
- Fuori dalla top ten. L'importante è che non vada in depressione perché il rinnovo di Hamilton rinvia sine die il suo sbarco in Ferrari.
- Se non altro è più veloce del compagno di squadra.
- C'era una volta a Silverstone la Williams di Mansell. Mica è colpa sua se non c'è più.
- Giusto per toccarla piano: Juan Manuel Fangio si sta rivoltando nella tomba.
- Briatore ha le sue rogne con il Gaucho ma non è che Pierre gli abbia restituito il sorriso.
- Premio di consolazione: è il primo degli esclusi dal Q3.
- L'Audi gli concede appena un tentativo nella fase decisiva.
- Povero Frenando! Ventiduesimo su ventidue. Consapevole del trauma, è stato invitato al mega concerto del cantautore italiano che si chiama, appunto, Ultimo.
- Onde evitare il turpiloquio in famiglia, evita di far sapere cosa pensa in pubblico della Aston Martin di papà.
- Tra lo stupore generale, porta la Cadillac non troppo lontana dall’ingresso in Q2.
- Una vita in F1 per poi scoprire che Valterino il finlandese va più forte di lui.