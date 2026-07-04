Uno straordinario Kimi Antonelli conquista la sua quinta pole stagionale a Silverstone, precedendo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto Russell, poi Hadjar e Norris. In quarta fila Verstappen-Piastri, ultime le Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP sabato alle 16 live su Sky e in streaming su NOW

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