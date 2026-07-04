Formula 1, la griglia di partenza del GP a Silverstone
Uno straordinario Kimi Antonelli conquista la sua quinta pole stagionale a Silverstone, precedendo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto Russell, poi Hadjar e Norris. In quarta fila Verstappen-Piastri, ultime le Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP sabato alle 16 live su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli riporta in Italia la pole a Silverstone dopo oltre 70 anni: il bolognese nelle qualifiche del GP Gran Bretagna precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, poi Russell e la Red Bull di Hadjar.
- Sesto Norris, poi Verstappen e Piastri. Ultime le Aston di Alonso e Stroll.
- La gara domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza