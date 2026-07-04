Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Formula 1, la griglia di partenza del GP a Silverstone

così al via fotogallery
23 foto

Uno straordinario Kimi Antonelli conquista la sua quinta pole stagionale a Silverstone, precedendo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto Russell, poi Hadjar e Norris. In quarta fila Verstappen-Piastri, ultime le Aston Martin di Alonso e Stroll. Ecco la griglia di partenza. Il GP sabato alle 16 live su  Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

Kimi allunga: le classifiche dopo la Sprint

GRAN BRETAGNA

Antonelli fa sua la Sprint Race in Gran Bretagna e allunga in classifica sul compagno di squadra...

23 foto

GP Silverstone, i piloti eliminati in qualifica

a silverstone

Out in Q2 le Audi, le Williams, Gasly e Bearman. Eliminato in Q1 per la prima volta in stagione...

12 foto

Russell a muro nel Q1 a Silverstone. FOTO

Formula 1

Il pilota britannico blocca ed esce di pista durante il Q1 alla curva 6-7, ma non c'è un impatto...

12 foto

F2, le classifiche piloti e costruttori del 2026

LA STAGIONE

Con un sorpasso all'ultimo giro, Tsolov conquista la vittoria nella Sprint Race di Silverstone e...

23 foto

Le classifiche del Mondiale di F1

LA STAGIONE

Kimi Antonelli vince la Sprint Race in Gran Bretagna e allunga in classifica sul compagno di...

23 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F2 a Silverstone, Tsolov mette la quinta

    GRAN BRETAGNA

    Il bulgaro del team Campos sorpassa Minì all'ultimo giro e lo aggancia al comando della...

    Hamilton torna al passato: il casco di Silverstone

    Formula 1

    Per il suo 20° GP di Gran Bretagna, il pilota Ferrari ha deciso di tornare indietro nel tempo,...

    F3, la Sprint è di Ugochukwu. De Palo quarto

    GRAN BRETAGNA

    Il leader del campionato Ugochukwu vince la Sprint Race nel sabato di Silverstone con 17'' di...