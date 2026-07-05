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F1, GP Silverstone: quanto conta la pole position

gp silverstone

Michele Merlino

Introduzione

Kimi Antonelli partirà davanti a tutti anche nel Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone. In prima fila, insieme al pilota italiano (alla sua quinta pole della stagione) ci sarà Charles Leclerc su Ferrari. Ma quanto conta partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP di Gran Bretagna è live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

 

GRIGLIA DI PARTENZA

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole a Silverstone

  • Non ci giriamo troppo attorno: la pole position in quel di Silverstone conta eccome, così come partire dalla seconda posizione. Un dato che, dunque, fa sicuramente felici Kimi Antonelli e Charles Leclerc, che occuperanno la prima fila della gara di oggi. Dando uno sguardo più approfondito ai numeri, per la precisione 41 gare su 60 a Silverstone, più di due terzi, sono state vinte dalla prima fila (pole: 22 volte; 2° posto: 19). C'è però un'altra particolarità, che non rende particolarmente positivi i piloti che sperano in qualche rimonta magica: a Silverstone, infatti, non si è mai vinto partendo dall'ottavo posto in giù.

1/8

Le ventidue vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 22
  • Ultima volta: Verstappen 2023

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Le diciannove vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 19
  • Ultima volta: Hamilton 2024

3/8

Le otto vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 8
  • Ultima volta: Norris 2025 (gara bagnata)

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Le cinque vittorie dalla quarta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 4
  • Vittorie: 5
  • Ultima volta: Verstappen 2020

BRITAIN FORMULA ONE GRAND PRIX
BRITAIN FORMULA ONE GRAND PRIX
5/8

Le tre vittorie dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 3
  • Ultima volta: Herbert 1995

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Le due vittorie dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Hamilton 2014

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L'unica vittoria dalla settima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 7
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Fittipaldi 1975

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