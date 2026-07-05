Introduzione

Kimi Antonelli partirà davanti a tutti anche nel Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone. In prima fila, insieme al pilota italiano (alla sua quinta pole della stagione) ci sarà Charles Leclerc su Ferrari. Ma quanto conta partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP di Gran Bretagna è live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA