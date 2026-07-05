F1, GP Silverstone: quanto conta la pole positiongp silverstone
Introduzione
Kimi Antonelli partirà davanti a tutti anche nel Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone. In prima fila, insieme al pilota italiano (alla sua quinta pole della stagione) ci sarà Charles Leclerc su Ferrari. Ma quanto conta partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri. Il GP di Gran Bretagna è live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole a Silverstone
- Non ci giriamo troppo attorno: la pole position in quel di Silverstone conta eccome, così come partire dalla seconda posizione. Un dato che, dunque, fa sicuramente felici Kimi Antonelli e Charles Leclerc, che occuperanno la prima fila della gara di oggi. Dando uno sguardo più approfondito ai numeri, per la precisione 41 gare su 60 a Silverstone, più di due terzi, sono state vinte dalla prima fila (pole: 22 volte; 2° posto: 19). C'è però un'altra particolarità, che non rende particolarmente positivi i piloti che sperano in qualche rimonta magica: a Silverstone, infatti, non si è mai vinto partendo dall'ottavo posto in giù.
Le ventidue vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 22
- Ultima volta: Verstappen 2023
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Le diciannove vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 19
- Ultima volta: Hamilton 2024
Le otto vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 8
- Ultima volta: Norris 2025 (gara bagnata)
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Le cinque vittorie dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 5
- Ultima volta: Verstappen 2020
BRITAIN FORMULA ONE GRAND PRIX
Le tre vittorie dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 3
- Ultima volta: Herbert 1995
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Le due vittorie dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Hamilton 2014
L'unica vittoria dalla settima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 7
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Fittipaldi 1975
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