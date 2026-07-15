Introduzione

Il Gran Premio del Belgio 1998 a Spa-Francorchamps è passato alla storia per essere una delle gare più caotiche e drammatiche di sempre, inaugurata dal più grande incidente multiplo mai visto alla partenza sotto un diluvio torrenziale. Il weekend è stato segnato dal clamoroso scontro in pista e nel paddock tra Michael Schumacher e David Coulthard, culminato in una sfiorata rissa ai box dopo un tamponamento cecante. La corsa si è conclusa con l'insperata e storica prima doppietta della Jordan, blindata nel finale da un tassativo ordine di scuderia che ha congelato le posizioni di Damon Hill e Ralf Schumacher. La Formula 1 torna a Spa: il weekend belga è LIVE su Sky e in streaming su NOW

COSI' È FATTA SPA, L'UNIVERSITA' DELLA F1