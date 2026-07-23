Per il Gran Premio di Ungheria, undicesiam prova del Mondiale di Formula 1, Pirelli ha selezionato il tris di mescole più morbide della gamma: C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Una scelta che punta a dare grip e stabilità, anche per le temperature elevate dell'asfalto. Tutti i dettagli forniti da Pirelli. Il GP Ungheria è live su Sky e NOW

F1, GP UNGHERIA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING