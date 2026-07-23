Un'occasione per la Ferrari, forse l'ultima 'chiamata Mondiale' per Russell, una McLaren che deve confermare di essersi ritrovata. E un Kimi Antonelli che, dall'alto del suo primo posto in classifica, punta a uno strappo ancora più deciso sugli inseguitori. Ma c'è molto più da sapere sul fine settimana di Budapest. Il GP Ungheria è live su Sky e NOW



A cura di Niccolò Severini



F1, GP UNGHERIA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING