Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

F1, come cambia la nuova Aston Martin al GP Ungheria. Ma Stroll si ferma nelle libere

VERDONA 'B' fotogallery
7 foto

La nuova versione dell'Aston Martin portata in pista in Ungheria, ma le prime libere segnano già un problema per Stroll all'altezza della gomma posteriore sinistra: sospetto cedimento della sospensione. Come è cambiata l'AM26 e cosa è successo al pilota canadese. Il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

VIDEO: PROBLEMI PER STROLLF1, GP UNGHERIA: LA CRONACA DELLE PRIME LIBERE

ALTRE FOTOGALLERY

Budapest, Fornaroli 16°: i tempi dei rookie

Formula 1

Leo Fornaroli è tornato in pista con la McLaren per sostituire Piastri nelle prime libere: ha...

6 foto

Ungheria, risultati e tempi delle libere

BUDAPEST

La Ferrari di Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP Ungheria, ma...

22 foto

Safety Car, storia ed evoluzione in Formula 1

Formula 1

Sono passati 53 anni da quando la Safety Car fece la sua prima apparizione in Formula 1: era il...

15 foto

Mercedes, debutta la nuova Safety Car a Budapest

30° anniversario

La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC debutta all’Hungaroring. Prende il posto della GT Black Series e...

9 foto

GP Ungheria, il meteo: domenica asfalto rovente!

CHE TEMPO FA

Le previsioni meteo per la gara dell'Hungaroring, ultima del Mondiale 2026 di Formula 1 prima...

4 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Ungheria, libere LIVE alle 13.30 su Sky

    guida tv

    Undicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche...

    GP Ungheria, libere LIVE alle 13.30 su Sky

    guida tv

    Undicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche...

    Il podio di Franco Bragagna - 6^ puntata

    VODCAST

    Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...