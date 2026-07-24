F1, come cambia la nuova Aston Martin al GP Ungheria. Ma Stroll si ferma nelle libere
La nuova versione dell'Aston Martin portata in pista in Ungheria, ma le prime libere segnano già un problema per Stroll all'altezza della gomma posteriore sinistra: sospetto cedimento della sospensione. Come è cambiata l'AM26 e cosa è successo al pilota canadese. Il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW
VIDEO: PROBLEMI PER STROLL - F1, GP UNGHERIA: LA CRONACA DELLE PRIME LIBERE
- L'Aston Martin ha portato a Budapest una 'versione B' della sua monoposto per cercare di superare una prima parte della stagione da dimenticare. Ma Lance Stroll nel finale delle prime libere si ferma: possibile cedimento della sospensione (evidente il danno alla gomma posteriore sinistra).
- Problemi per Stroll a parte, dopo un avvio di stagione disastroso, il team britannico ha portato a Budapest una versione 'B' della sua monoposto monoposto. Con Matteo Bobbi andciamo a capire cosa è cambiato.
- Molto più stretto rispetto alla versione precedente.
- È diversa soprattutto nel secondo e nel terzo elemento in queste zone che creano carico.
- Forma tendente ovviamente all'esterno, ma attenzione anche a quel plate che è sì presente su tutte le macchine, ma mentre sulle altre ha una tendenza ad essere abbastanza piatto, quella dell’Aston scende tanto verso il basso e verso l'esterno, quindi c'è volontà di spingere i flussi laterali all'ostacolo aerodinamico che è derivante dalle ruote anteriori.
- Hanno ricevuto una 'cura dimagrante' enorme. Ed è cambiato anche l'air scoop.
- Una geometria diversa. Anche nel loro caso quegli elementi posti nel bordo di uscita del flap in stile Mercedes, in stile Ferrari. Un po' tutti i team sono andati in quella direzione stile Red Bull anche…