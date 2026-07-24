La nuova versione dell'Aston Martin portata in pista in Ungheria, ma le prime libere segnano già un problema per Stroll all'altezza della gomma posteriore sinistra: sospetto cedimento della sospensione. Come è cambiata l'AM26 e cosa è successo al pilota canadese. Il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

VIDEO: PROBLEMI PER STROLL - F1, GP UNGHERIA: LA CRONACA DELLE PRIME LIBERE