F1, GP Ungheria: il meteo dal circuito a Budapest
Le previsioni meteo per la gara dell'Hungaroring, ultima del Mondiale 2026 di Formula 1 prima della sosta estiva. Dalle libere alla bandiera a scacchi, ecco che tempo fa e farà a Budapest. Il weekend è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW
- L'attività in pista di venerdì 24 luglio svolgerà in condizioni meteorologiche piacevoli, con temperature che varieranno dai 14°C al mattino ai 24°C nel pomeriggio. Il vento soffierà a una velocità media di circa 15 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 40-45 km/h. Le condizioni rimarranno asciutte e non sono previste precipitazioni. La temperatura dell'asfalto potrebbe salire fino a 40-45°C in caso di cielo parzialmente nuvoloso.
- La temperatura massima raggiungerà i 28-29°C, con una minima intorno ai 13-14°C. Il cielo rimarrà generalmente sereno, con scarsa nuvolosità e senza precipitazioni previste grazie all'espansione dell'area di alta pressione. Venti deboli, con velocità fino a 10 km/h e raffiche fino a 20-25 km/h. Infine, date le temperature in aumento e le condizioni del cielo previste, la temperatura dell'asfalto potrebbe salire fino a 48-50°C, creando potenziali problemi per le prestazioni degli pneumatici.
- ll GP sarà caratterizzato da condizioni climatiche insolitamente calde e leggermente umide. Le temperature diurne varieranno tra i 20 e i 32 °C, con un asfalto che potrebbe raggiungere picchi superiori ai 50 °C. È prevista una probabilità di precipitazioni del 10% dopo le 15, che salirà al 40% dopo le 18, ma è improbabile che le condizioni meteorologiche interferiscano con la gara principale di F1, poiché la maggior parte delle precipitazioni è prevista dopo la gara. Il vento sarà da leggero a moderato.