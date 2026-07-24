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F1, GP Ungheria: il meteo dal circuito a Budapest

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Le previsioni meteo per la gara dell'Hungaroring, ultima del Mondiale 2026 di Formula 1 prima della sosta estiva. Dalle libere alla bandiera a scacchi, ecco che tempo fa e farà a Budapest. Il weekend è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLE PRIME LIBERE

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