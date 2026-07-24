F1, oggi libere del GP Ungheria: tutti i risultati e i tempi a Budapest
La Ferrari di Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP Ungheria, ma nel finale problema meccanico (sembrerebbe non grave) alla sua SF-26. Secondo Verstappen con la Red Bull e terzo Hamilton con l'altra Rossa. Vesti il migliore dei rokkie: settimo con la Mercedes (ha preso il posto di Antonelli nelle FP1). Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
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