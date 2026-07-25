Eliminati in Q2 Alonso, le due Alpine di Gasly e Colapinto, Bortoleto, Ocon e Lawson. Fuori in Q1 le due Cadillac e le due Williams oltre a Stroll e Bearman. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS E CRONACA DELLE QUALIFICHE