F1, qualifiche GP Ungheria: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Eliminati in Q2 Alonso, le due Alpine di Gasly e Colapinto, Bortoleto, Ocon e Lawson. Fuori in Q1 le due Cadillac e le due Williams oltre a Stroll e Bearman. Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- LAWSON (Racing Bulls) - 11° - 1:18.765
- GASLY (Alpine) - 12° - 1:18.844
- COLAPINTO (Alpine) - 13° - 1:19.027
- BORTOLETO (Audi) - 14° - 1:19.105
- OCON (Haas) - 15° - 1:19.734
- ALONSO (Aston Martin) - 16° - 1:19.808
- BEARMAN (Haas) - 17° - 1:20.233
- SAINZ (Williams) - 18° - 1:20.621
- ALBON (Williams) - 19° - 1:20.658
- STROLL (Aston Martin) - 20° - 1:20.659
- BOTTAS (Cadillac) - 21° - 1:20.886
- PEREZ (Cadillac) - 22° - 1:21.322