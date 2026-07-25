Formula 1, la griglia di partenza del Gp Ungheria
Lando Norris torna in pole dopo quasi un anno e lo fa a Budapest: il campione del mondo precede le Ferrari di Hamilton (investigato per impeding su Piastri) e Leclerc. Quarto il leader del Mondiale Kimi Antonelli (anche lui sotto investigazione per bandiera gialla). Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
- Lando Norris si prende l'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest.
- Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, poi Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen e Russell, che si è piantato nel finale. Alonso con l'Aston scatterà 16°
- La gara alle 15 su Sky e NOW
- Di seguito la griglia di partenza