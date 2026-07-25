Lando Norris torna in pole dopo quasi un anno e lo fa a Budapest: il campione del mondo precede le Ferrari di Hamilton (investigato per impeding su Piastri) e Leclerc. Quarto il leader del Mondiale Kimi Antonelli (anche lui sotto investigazione per bandiera gialla). Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE