F1, oggi terze libere del GP Ungheria: tutti i risultati e i tempi a Budapest
La McLaren di Norris prima al termine dell'ultima sessione di libere all'Hungaroring, poi Hamilton e Antonelli. Tutti vicini, si preannuncia una qualifica tiratissima alle 16. Qui i tempi delle FP3. Il weekend di Budapest è live su Sky e in streaming su NOW
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