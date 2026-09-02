Introduzione

Il Gran Premio d'Italia 1999 a Monza è passato alla storia per il drammatico ritiro di Mika Häkkinen, sfilatosi al giro 30 alla Variante del Rettifilo dopo aver sbagliato marcia mentre era saldamente al comando. L'immagine del pilota finlandese piegato in lacrime tra gli alberi del parco divenne uno dei simboli di quella stagione. La gara vide il trionfo di Heinz-Harald Frentzen su Jordan e il sesto posto di Eddie Irvine, un verdetto che riaprì completamente la corsa al titolo mondiale prima del trionfo finale di Häkkinen a Suzuka

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