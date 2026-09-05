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GP Italia
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Prove Libere 3
  1. 1.G. Russell
  2. 2.L. Hamilton
  3. 3.M. Verstappen
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Formula 1, GP Monza: le qualifiche in diretta live dall'Italia

A Monza le qualifiche per assegnare la quattordicesima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. Segui qui la diretta. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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in evidenza

ALLE 16 LA DIRETTA SKY DELLE QUALIFICHE A MONZA

LIVE

RISULTATI LIBERE 3 - Ancora Russell: dopo le FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22.219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc.

F1

RISULTATI LIBERE 2 - E' di Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599. Secondo Leclerc e terzo Antonelli. Ferrari bene sul passo gara. Sabato ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. LA CRONACA

RISULTATI LIBERE 1 - Uno-due Ferrari al termine della prima sessione di prove libere a Monza, con Leclerc primo davanti ad Hamilton in 1:23.008. Terzo Russell, poi Lawson e Antonelli. Kimi, leader del Mondiale, scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore. LA CRONACA

Le guida utile al GP di Monza su Sky

Si torna in pista per le qualifiche alle 16. Domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Il weekend di Monza sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Nel Tempio della Velocità in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. TUTTI I DETTAGLI

Il resto del programma oggi su Sky Sport F1

  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show
  • Repliche qualifiche: 19.20 e 21.20 di sabato 5 settembre