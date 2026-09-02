F1, McCullough alla Red Bull e Hart è il nuovo ingegnere di pista di Verstappenred bull
Introduzione
Qui vi raccontiamo chi è Tom Hart, promosso nle ruolo di nuovo ingegnere di pista di Max Verstappen in Red Bull dopo la partenza di Gianpiero Lambiase (McLaren). Già performance engineer del team dal 2020, Hart è stato scelto per garantire continuità al pluricampione del mondo, rinunciando a un accordo con la Williams. L'articolo ne evidenzia l'intuito di gara apprezzato dallo stesso Verstappen e illustra il contestuale riassetto della struttura Red Bull, con l'ingaggio di Tom McCullough (ex Aston Martin) per coprire il ruolo di Head of Racing. Il Mondiale di F1 è a Monza: domenica la gara alle 15, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
L'INGEGNERE DI VERSTAPPEN: IL SUCCESSORE DI LAMBIASE
Il successore designato di Gianpiero Lambiase nel ruolo di ingegnere di pista di Max Verstappen in Red Bull è Tom Hart. A seguito della decisione di Lambiase di passare in McLaren (dove ricoprirà un nuovo ruolo direttivo dal 2028), la scuderia di Milton Keynes ha scelto di puntare sulla continuità interna per la voce radio del pluricampione del mondo.
CHI E’ TOM HART: LA CARRIERA IN RED BULL
Hart fa parte del team di ingegneri Red Bull dal 2020 e per diversi anni ha lavorato come performance engineer (ingegnere delle prestazioni) a stretto contatto proprio con Verstappen e Lambiase.
IL 'NO' DI HART ALLA WILLIAMS, POI LA PROMOZIONE IN RED BULL
Nel corso del 2026, Hart aveva già trovato un accordo per trasferirsi alla Williams. La dirigenza Red Bull — spinta anche dalla volontà di mantenere un ambiente stabile per Verstappen — è riuscita a convincerlo a rimanere promuovendolo al ruolo di ingegnere di pista.
E DALL'ASTON MARTIN ARRIVA MCCULLOUGH COME HEAD OF RACING
Per quanto riguarda la carica dirigenziale di Head of Racing che Lambiase ricopriva parallelamente in Red Bull, il team si è invece affidato all'esperienza di Tom McCullough, ingegnere proveniente dall'Aston Martin. Lo stesso Verstappen ne ha elogiato il profilo, sottolineando come Hart non sia un semplice analista di dati da computer, ma una figura capace di "leggere le gare" e comprendere la dinamica in pista con l'intuito necessario.