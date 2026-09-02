Introduzione

Qui vi raccontiamo chi è Tom Hart, promosso nle ruolo di nuovo ingegnere di pista di Max Verstappen in Red Bull dopo la partenza di Gianpiero Lambiase (McLaren). Già performance engineer del team dal 2020, Hart è stato scelto per garantire continuità al pluricampione del mondo, rinunciando a un accordo con la Williams. L'articolo ne evidenzia l'intuito di gara apprezzato dallo stesso Verstappen e illustra il contestuale riassetto della struttura Red Bull, con l'ingaggio di Tom McCullough (ex Aston Martin) per coprire il ruolo di Head of Racing. Il Mondiale di F1 è a Monza: domenica la gara alle 15, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW