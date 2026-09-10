Alonso non chiarisce ancora quello che potrebbe essere il suo futuro: "Non avrete notizie su questo argomento a stretto giro. Voglio comprendere quali saranno le regole del 2027 e quale impatto avranno su corse e pilota. Le macchine attuali non sono le migliori per divertirsi. Aspettiamo, ma devo pensare anche ai problemi da affrontare l'anno prossimo. E ooi vedremo se sarò dietro al volante o in un altro ruolo con il team". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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