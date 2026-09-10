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F1, Ocon sul suo futuro: "Il problema in Haas non sono i piloti"

SENTITE ESTEBAN

Il francese in conferenza sul suo futuro e sulle valutazioni che il team sta facendo e che potrebbero portare l'italiano Fornaroli a un ruolo da titolare: "Stiamo discutendo con Haas nelle ultime settimane. Sono stato convinto a sposare nel 2025 il progetto e stiamo parlando. Ma è normale che si valutino altri profili, anche se il problema non sono i piloti, perché quando la macchina è ok riusciamo a trarre il massimo sia io che Bearman". La F1 è live su Sky e in streaming su NOW

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