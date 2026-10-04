Durante la pausa forzata a Sepang per pioggia (via ritardato), Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi hanno regalato un simpatico siparietto ballando sotto l'acqua per ingannare l'attesa. Tra una piroetta e l'altra, la nostra inviata ha scherzato con l'uomo delle analisi tecniche dicendogli: "Devi imparare che presto ti sposerai...". Guarda il divertente fuoriprogramma di Sky Sport. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore su Sky e in streaming su NOW

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