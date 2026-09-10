Introduzione

Aspettando il debutto del MadRing in Spagna. Nella storia della Formula 1, diversi piloti si sono distinti per la straordinaria capacità di adattamento nell'aggiudicarsi la vittoria alla prima edizione in assoluto su un tracciato esordiente. Il recordman assoluto di vittorie sui circuiti al loro debutto nel calendario del Mondiale è Lewis Hamilton, che ha trionfato all'esordio di ben 5 piste. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP SPAGNA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING