Formula 1, vincitori prime edizioni nuovi GP e circuiti aggiunti in calendarioUN PO' DI STORIA
Introduzione
Aspettando il debutto del MadRing in Spagna. Nella storia della Formula 1, diversi piloti si sono distinti per la straordinaria capacità di adattamento nell'aggiudicarsi la vittoria alla prima edizione in assoluto su un tracciato esordiente. Il recordman assoluto di vittorie sui circuiti al loro debutto nel calendario del Mondiale è Lewis Hamilton, che ha trionfato all'esordio di ben 5 piste. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
I PLURIVINCITORI ALL'ESORDIO DI UN TRACCIATO: LEWIS HAMILTON
Lewis Hamilton (5 circuiti):
- Indianapolis (GP USA Road Course) – 2007
- Austin (Circuit of the Americas) – 2012
- Sochi – 2014
- Portimao (Algarve) – 2020
- Losail (Qatar) – 2021 (ha inoltre vinto il GP di Gedda 2021)
FANGIO E SCHUMACHER
Juan Manuel Fangio (4 circuiti):
- Monaco, Spa-Francorchamps, Reims (tutti nel 1950)
- Pedralbes – 195
Michael Schumacher (3 circuiti):
- Aida (TI Circuit Okayama) – 1994
- Indianapolis – 2000
- Sakhir (Bahrein) – 2004
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STEWART E CLARK
Jackie Stewart (3 circuiti):
- Montjuïc (1969), Paul Ricard (1971), Zolder (1973).
Jim Clark (3 circuiti):
- Città del Messico (1963), Brands Hatch (1964), Charade (1965).
Nino Farina (3 circuiti):
- Silverstone, Bremgarten, Monza (tutti nel 1950).
I SUCCESSI SU NUOVI TRACCIATI DAL 200D OGGI
- Bahrain 2004: Michael Schumacher (Ferrari)
- Shanghai 2004: Rubens Barrichello (Ferrari)
- Istanbul 2005: Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes)
- Valencia 2008: Felipe Massa (Ferrari)
- Singapore 2008: Fernando Alonso (Renault)
- Abu Dhabi 2009: Sebastian Vettel (Red Bull)
- Korea 2010: Fernando Alonso (Ferrari)
- Buddh 2011: Sebastian Vettel (Red Bull)
- Austin 2012: Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)
- Sochi 2014: Lewis Hamilton (Mercedes)
- Baku 2016: Nico Rosberg (Mercedes)
- Mugello 2020: Lewis Hamilton (Mercedes)
- Portimão 2020: Lewis Hamilton (Mercedes)
- Jeddah 2021: Lewis Hamilton (Mercedes)
- Lusail 2021: Lewis Hamilton (Mercedes)
- Miami 2022: Max Verstappen (Red Bull)
- Las Vegas 2023: Max Verstappen (Red Bull)
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