F1 a Madrid: 10 curiosità che forse non sapevi sulla capitale spagnola

Introduzione

Ben oltre l'immagine festosa della movida e dei grandi viali imperiali, Madrid si rivela come una capitale dalle anime sovrapposte e sorprendenti. Dalle sue insospettabili radici islamiche alla stazione ferroviaria trasformata in giungla equatoriale, la città ha saputo custodire primati globali come il ristorante più antico del mondo e il santuario d'arte moderna che custodisce il Guernica. La Formula 1 corre per la prima volta a Madrid: il weekend spagnolo è LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP MADRID, LA GUIDA TV