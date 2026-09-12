Formula 3, Clerot vince la Feature Race 1 a Madrid. Campos campione costruttori

Formula 3, Clerot vince la Feature Race 1 a Madrid. Campos campione costruttorigp spagna
Il brasiliano del team Rodin fa sua la prima delle due gare lunghe in programma nel weekend spagnolo. Mega incidente al via con 7 vetture coinvolte. Ugochukwu raggiunge Slater (ritirato) in testa alla classifica piloti: domenica alle 9.40 si decide tutto. Nel frattempo, Campos ha conquistato il titolo costruttori. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1 GP MADRID, HIGHLIGHTS QUALIFICHE
Il tanto atteso Madring, arbitro della stagione di Formula 3, alla fine ha deluso: per carità, modernissimo, ricco di servizi, con il paddock coperto e ben nascosto. E anche dotato di curve spettacolari. Ma più pericoloso che rispettoso delle tanto esaltate norme di sicurezza - quelle che per intenderci fanno storcere il naso davanti a tracciati storici come Montecarlo - e assolutamente privo di staccate vere e di punti di sorpasso interessanti. Poco meno di cinque chilometri e mezzo di pista più glamour che affaticante, più da esposizione che da battaglia. Il gioco non vale la candela e la spesa tanto spesa non pare meglio spesa ai fini dello spettacolo sportivo e dello spirito sincero del motorsport. Ma tant'è. Archiviata la Formula 3 e la Formula 2 nelle loro prime due uscite in versione Sprint, si arriva alla prima delle due gare Feature di Formula 3 nel formato 'paghi due e prendi tre' che intende in parte riparare alla mancata disputa del weekend del Bahrain. La posta in palio è alta: Freddie Slater (Trident) e Ugochukwu (Campos), separati ora da appena dodici punti, si giocano il titolo piloti e sanno di doversi prendere qualche rischio in più. In particolare il britannico che - a causa di una qualifica molto travagliata sotto l’aspetto meccanico - non è andato oltre la conquista di un'ottava fila di partenza. Di contro, sullo schieramento, l'americano è in terza piazzola, proprio alle spalle della prima fila, dalla quale scattano il giapponese Kato (Art) e il brasiliano Clerot (Rodin). La mancanza di incidenti nella gara Sprint autorizza a ben sperare anche nella gara lunga, ma non elimina il rischio di contatti - quelli sono all'ordine del giorno - e di errori di traiettoria che costringono a frequenti chiamate in causa della Safety Car.
La cronaca della gara
Allo spegnimento dei semafori, una volta dato il segnale verde dal fondo della griglia di partenza, le monoposto si avviano alla ricerca della miglior posizione in uscita dalla prima curva. Il primo leader della corsa è Clerot, ma nelle retrovie ci sono pericolosi rallentamenti e contatti multipli tra Nakamura, Giusti, Deligny e Del Pino che si toccano, poi si girano, poi restano coinvolti anche Gladysz - che quasi decolla sulla rete di protezione - Garfias, Shin, McLaughlin. Bandiera rossa e gara interrotta. Vengono comminati 5" + 5" di penalità a Lacorte per 'speeding in pit lane'. Si riparte dopo circa mezz’ora, dietro la Safety Car al terzo giro. Leader Clerot. Al decimo giro Slater forza il ritmo e si gira contro il muro. Safety Car. Si riparte al dodicesimo giro. Seguono tre giri veloci consecutivi di Taponen (Mp), che gli consentono di salire sul terzo gradino del podio alle spalle di Kato (Art) e del vincitore della corsa, il brasiliano Clerot (Rodin). In classifica a squadre il Team Campos è campione 2026 della categoria. In classifica piloti Ugochukwu (Campos) raggiunge a quota 141 Slater al vertice del campionato e diventa il leader provvisorio (due vittorie contro una in stagione) in vista della gara decisiva di domani mattina, quando l’americano partirà dalla prima fila e il britannico solo dalla quarta.