Formula 3, Clerot vince la Feature Race 1 a Madrid. Campos campione costruttori

Il tanto atteso Madring, arbitro della stagione di Formula 3, alla fine ha deluso: per carità, modernissimo, ricco di servizi, con il paddock coperto e ben nascosto. E anche dotato di curve spettacolari. Ma più pericoloso che rispettoso delle tanto esaltate norme di sicurezza - quelle che per intenderci fanno storcere il naso davanti a tracciati storici come Montecarlo - e assolutamente privo di staccate vere e di punti di sorpasso interessanti. Poco meno di cinque chilometri e mezzo di pista più glamour che affaticante, più da esposizione che da battaglia. Il gioco non vale la candela e la spesa tanto spesa non pare meglio spesa ai fini dello spettacolo sportivo e dello spirito sincero del motorsport. Ma tant'è. Archiviata la Formula 3 e la Formula 2 nelle loro prime due uscite in versione Sprint, si arriva alla prima delle due gare Feature di Formula 3 nel formato 'paghi due e prendi tre' che intende in parte riparare alla mancata disputa del weekend del Bahrain. La posta in palio è alta: Freddie Slater (Trident) e Ugochukwu (Campos), separati ora da appena dodici punti, si giocano il titolo piloti e sanno di doversi prendere qualche rischio in più. In particolare il britannico che - a causa di una qualifica molto travagliata sotto l’aspetto meccanico - non è andato oltre la conquista di un'ottava fila di partenza. Di contro, sullo schieramento, l'americano è in terza piazzola, proprio alle spalle della prima fila, dalla quale scattano il giapponese Kato (Art) e il brasiliano Clerot (Rodin). La mancanza di incidenti nella gara Sprint autorizza a ben sperare anche nella gara lunga, ma non elimina il rischio di contatti - quelli sono all'ordine del giorno - e di errori di traiettoria che costringono a frequenti chiamate in causa della Safety Car.