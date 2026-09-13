Alonso, contatto e polemica con Sainz: "Preferisco vivere che fare incidente a 340 km/h"

Fernando Alonso e Carlos Sainz sono stati protagonisti di un duro duello in pista durante il GP di casa a Madrid. Il due volte campione del mondo non le ha mandate a dire dopo la gara al connazionale: "L'incidente non ha cambiato nessun tipo di risultato, però preferisco essere vivo a a fine gara che avere un incidente a 340 all'ora". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA: HIGHLIGHTS