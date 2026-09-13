Leclerc: "Il nostro problema è il giro secco"

Charles Leclerc commenta il 4° posto di Madrid: "Abbiamo aspettato a lungo di fare la sosta perché aspettavamo una safety o una virtual, ma non è arrivata. E' stata una gara difficile, con le Hard avevamo un buon passo ma con la Soft ho faticato, ma non c'entra il bilancio della macchina. Quello che ci manca è il passo da qualifica". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

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