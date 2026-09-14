F2 a Baku, aggiunte una sessione di qualifiche e una Feature RaceIN AZERBAIJAN
Weekend extralarge in F2 a Baku: il programma tradizionale si arricchisce con una sessione di qualifiche e una Feature Race in più, che aumenteranno la posta in palio del GP azero. Nonostante questo cambio, al momento gli ultimi due appuntamenti iridati, a Doha e ad Abu Dhabi, sono regolarmente in programma
Il weekend di Baku sarà ricco come non mai di spettacolo in Formula 2. Oltre ai consueti appuntamenti (qualifiche al venerdì, Sprint Race al sabato e Feature Race la domenica), in Azerbaijian si disputeranno anche una sessione aggiuntiva di qualifiche e una Feature Race extra. È quanto annunciato in un comunicato dalla stessa Formula 2, che specifica come neii due weekend finali della stagione, programmati a Doha e ad Abu Dhabi, il format tradizionale sarà ripristinato. Il Ceo della Formula 2, Bruno Michel, ha dichiarato; "Questo è l'unico fine settimana in cui il programma prevede sessioni aggiuntive, che aumenteranno ulteriormente il livello di intrattenimento per il pubblico presente e per tutti i nostri fan. Il circuito cittadino di Baku ci regala sempre gare fantastiche, quindi siamo molto lieti di rendere il dodicesimo round della nostra stagione davvero unico".
F2, come cambia il weekend di Baku
- Giovedì mattina: sessione di prove libere da 45 minuti
- Giovedì pomeriggio: due sessioni di qualifica consecutive da 20 minuti
- Venerdì mattina. gara Sprint, con griglia di partenza rovesciata rispetto ai risultati della prima sessione di qualifiche
- Venerdì pomeriggio: prima Feature Race, con griglia determinata dalla prima sessione di qualifiche
- Sabato mattina: seconda Feature Race, con griglia determinata dalla seconda sessione di qualifiche
La pole position in ciascuna sessione di qualifiche assegnerà 2 punti, mentre entrambe le gare principali avranno la normale assegnazione di punti, incluso 1 punto per il giro più veloce, a condizione che si classifichino tra le prime 10 posizioni della classifica finale di gara.