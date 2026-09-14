Il weekend di Baku sarà ricco come non mai di spettacolo in Formula 2. Oltre ai consueti appuntamenti (qualifiche al venerdì, Sprint Race al sabato e Feature Race la domenica), in Azerbaijian si disputeranno anche una sessione aggiuntiva di qualifiche e una Feature Race extra. È quanto annunciato in un comunicato dalla stessa Formula 2, che specifica come neii due weekend finali della stagione, programmati a Doha e ad Abu Dhabi, il format tradizionale sarà ripristinato. Il Ceo della Formula 2, Bruno Michel, ha dichiarato; "Questo è l'unico fine settimana in cui il programma prevede sessioni aggiuntive, che aumenteranno ulteriormente il livello di intrattenimento per il pubblico presente e per tutti i nostri fan. Il circuito cittadino di Baku ci regala sempre gare fantastiche, quindi siamo molto lieti di rendere il dodicesimo round della nostra stagione davvero unico".