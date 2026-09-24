McLaren, Mara Sangiorgio insider a Woking nel weekend del GP di Baku: tutto su Sky F1DA NON PERDERE
Introduzione
Un intero weekend, quello di Baku, da trascorrere con il team campione del mondo a Woking. Mara Sangiorgio alla scoperta dei segreti dei Papaya, tutto live su Sky Sport F1 durante le sessioni del weekend e qui con alcuni momenti di questo viaggio nel cuore della McLaren. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE
Quello che devi sapere
Un weekend a Woking con la McLaren campione del mondo
- Vi siete mai chiesti come lavora un team di Formula 1 nel corso di un weekend di gara?
- Andremo a scoprirlo in questo fine settimana con la nostra Mara Sangiorgio, 'insider' a Woking, casa della McLaren campione del mondo
- Tra dati, decisioni e tanto lavoro, ecco come lavorano nella sede della McLaren per dare il miglior servizio in pista a Baku a Norris e Piastri
- Tutto da seguire nel corso con collegamenti su Sky Sport F1 e NOW
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