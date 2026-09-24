Introduzione

Un intero weekend, quello di Baku, da trascorrere con il team campione del mondo a Woking. Mara Sangiorgio alla scoperta dei segreti dei Papaya, tutto live su Sky Sport F1 durante le sessioni del weekend e qui con alcuni momenti di questo viaggio nel cuore della McLaren. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE