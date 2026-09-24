Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc e Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del GP alle 13. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW