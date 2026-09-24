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GP Azerbaijan
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Prove Libere 2
  1. 1.G. Russell
  2. 2.A. Antonelli
  3. 3.M. Verstappen
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Formula 1, GP Baku: a Russell le seconde libere. Kimi 2°, Leclerc 4° e Hamilton 5°

Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc e Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del GP alle 13. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

in evidenza

VENERDI' LIBERE E QUALIFICHE DI BAKU IN DIRETTA SU SKY

LIVE

TEMPI E CLASSIFICA DELLE LIBERE 2

F1
bandiera a scacchi!

RUSSELL IL PIU' VELOCE ANCHE DELLE LIBERE 2 IN 1:43.337

  • 2° Antonelli
  • 3° Verstappen
f1

1' alla bandiera a scacchi

bandiera gialla!

Lungo di Verstappen alla 15

49.4 per Kimi con gomma gialla nel suo passo gara

49.2 per Leclerc

47.8 di Verstappen con la rossa: primo 47 della simulazione gara, gran passo

1.48.333 la simulazione inaugurata da Verstappen

PROBLEMI PER OCON SU HAAS: lungo del francese in curva 14

bandiera gialla!

Sale al secondo posto Antonelli, è uno-due Mercedes in vetta alla classifica delle Libere 2 a Baku

16' al termine della seconda sessione di libere 

HAMILTON SARA' INVESTIGATO AL TERMINE DELLA SESSIONE PER PRESUNTO IMPEDING SU LAWSON

F1

Lawson chiude la top 10 tra Ocon e Perez

HAMILTON NOTATO PER IMPEDING SU LAWSON

Verstappen secondo con la sua Red Bull

Sale al quarto posto Hamilton

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Fulmine Mercedes, Russell primo in 1:34.759

Leclerc primo in 1:43.759

Antonelli parte da un sesto tempo

bandiera gialla!

Lungo di Gasly

Team radio Bearman: "Il mio motore è rotto". Il pilota Haas è ferma in curva 2

f1

Pit-lane aperta, si torna a girare: 30' al termine delle Libere 2 in Azerbajan

Tutto pronto per la ripartenza

Questa sosta è un'ulteriore perdita di tempo per Antonelli, che ha percorso solo 8 giri questa mattina prima dei problemi alla sua W17.

35' al termine delle seconde libere a Baku

PIT EXIT CLOSED - Rimossa ora la macchina di Lindblad

f1

Sessione interrotta, fumo dalla monoposto di Lindblad che ha toccato il muro con la fiancata destra. Ci sono intanto controlli in corso ai box anche sulla Racing Bulls di Lawson

FERMA LA RACING BULLS DI LINDBLAD: SESSIONE FINITA ER LUI

bandiera rossa!

Non scende ancora in pista Antonelli

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Nono tempo per Hamilton

Russell primo in 1:44.537, tempio già notevoli

Terzo posto per Leclerc a 49' dal termine della sessione

Torna al primo posto Verstappen: con la gialla in 1:45.115

1:45.184, si porta al comando Norris: gran tempo con gomma dura

Verstappen al comando su Red Bull in 1:45.933

Vernice flow-viz sui fianchi della McLaren di Piastri

Sale al quarto posto la Williams di Albon

Russell si mette a dettare il passo in 1:46.300

Secondo Bottas e terzo Colapinto

Gasly al comando della sessione

si parte!

VIA ALLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE A BAKU

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Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti a Baku. Stiamo per seguire insieme la seconda sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan. In tv la diretta è sul canale 207, qui il racconto testuale live con il monitor dei tempi. E occhio al giorno del GP: qui si corre sabato!

CAMBIO POWER UNIT PER ANTONELLI – Il pilota Mercedes e leader del Mondiale, cambia Power Unit e monta un’unità vecchia: non andrà dunque in penalità. Il pilota si era fermato per un guasto idraulico nel corso delle prime libere in Azerbaijan.

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Dove si trova il circuito: Baku (Azerbaijan)
  • Tipo di tracciato: cittadino
  • Curve: 20
  • Lunghezza: 6.003 m
  • Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
  • Giri: 51
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Pista senza eguali - Baku è un tracciato cittadino velocissimo che non perdona. Muri vicinissimi e curve strette sono il mix che negli anni (questo è il decimo) ha regalato sempre gare entusiasmanti. E occhio anche alle qualifiche: l’anno scorso durarono quasi due ore con 6 bandiere rosse, nuovo record per F

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Leader onnipotente - In questo momento Kimi è così. Quasi onnipotenza sportiva con una guida perfetta e una macchina che sa far volare. A Baku la Mercedes è ancora la grande favorita per via dei lunghi rettilinei e delle frenate decise: tutti ingredienti per vedere un’altra vittoria. Inoltre, arrivasse primo in qualifica, sarebbe il pilota italiano con più pole position in un singolo anno, altro record da non sottovalutare

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Riscatto rosso? - Ferrari viene da due weekend non semplicissimi tra Monza e Madrid, portando al traguardo una sola macchina alla volta per giunta. Leclerc dovrà capire l’affidabilità della sua power unit (Aduo2) rimontata dopo il GP d’Italia, ma con un’incognita sulla tenuta. Hamilton ha tracciato la linea: secondo posto nel mondiale (“Antonelli è troppo distante”) e cercare un attacco alla classifica costruttori

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George, resa o sogna ancora? - I punti di distacco dal compagno sono tanti, 81. L’inglese non ha ancora ufficialmente alzato bandiera bianca, ma sa che la rimonta è ai limiti dell’impossibile, ma la missione è chiara: “Cercare di vincere ogni gara a cui mi presento”. Solo due i successi in questa stagione, gli serve un cambio di marcia per continuare a sperare

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La nuova McLaren - La Papaya che arriva a Baku è rivoluzionata. Non solo migliorie, ma proprio differenza di concetto rispetto a quella che ha iniziato la stagione. Sapendo quanto sono bravi a Woking negli sviluppi e viste le recenti prestazioni del campione del mondo, Norris sarà sicuramente della partita

Chance per Max? - Il podio lo definisce alla portata, ma la macchina è in netta crescita nell’ultimo periodo. In un tracciato dove può succedere di tutto, con le giuste condizioni Verstappen può anche trovare la prima vittoria stagionale. Pardon, la seconda: ma non crediamo che Max si possa accontentare di una 100vs1 sui kart a Silverstone.

I fantasmi di Oscar - “Qui ho avuto la miglior gara della mia carriera (2024) e la peggior gara della mia carriera (2025) “. Proprio qui l’anno scorso Piastri si è “spento” con un weekend orribile che ha sancito l’inizio della caduta mondiale.

Il ritorno di Isack - Tre gare di stop per infortunio al polso (boxe o skydiving?) e ora Hadjar torna in macchina. Lo fa già anche con la migliore notizia possibile per lui: l’ufficialità della conferma per il 2027. Prima del problema, ottime le prestazioni del francese al fianco di Max. Vorrà festeggiare con un ritorno in grande stile anche perché, nel circuito cittadino per eccellenza (Monaco), dopo mille polemiche e carte bollate, ha trovato il podio

LE GOMME - Pirelli porta in pista, sul cittadimo di Baku, il trio C3-C4-C5, abbandonando la C6 usata la stagione precedente. Poiché l'asfalto azero è poco abrasivo, la Soft C5 garantisce la massima aderenza sul giro secco e in trazione, pur consentendo stint prolungati senza degrado eccessivo. I DETTAGLI

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METEO - Apertura sotto il sole e calore a Baku, prima giornata di prove libere caratterizzata da clima caldo e cielo parzialmente soleggiato. Temperature fino a 29°C e vento da sud-est a 10 mph. Team al lavoro sul setup con asfalto bollente.

RISULTATI PRIME LIBERE - Sessione inaugurale a Russell, poi Verstappen, Leclerc e Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz (che nel finale riparte). CRONACA E TEMPI

Prendete appunti: qui tutto il programma della F1 su Sky

Fino a sabato 26 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d'Azerbaijan, quindicesima prova del Mondiale 2026 di F1, con la gara che si disputerà, eccezionalmente, di sabato. Oggi doppia sessione di prove libere: la seconda alle 14. Venerdì, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Sabato, alle 13, al via la gara. Tutti gli appuntamenti da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend in pista anche la F2, con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo.

Il nostro team per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 15: Paddock Live
  • Ore 19.30: Paddock Live Show