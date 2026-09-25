F1 a Baku: 10 curiosità che forse non sapevi sull'Azerbaijan

Introduzione

Dalle fiamme eterne di Yanar Dag ai paesaggi alieni dei vulcani di fango di Gobustan, l'Azerbaijan si rivela come una terra di contrasti primordiali e straordinari primati. Paese che ha aperto la strada all'industria petrolifera mondiale e ha inventato le vetrate Shebeke senza chiodi a Sheki, questa nazione caucasica custodisce un patrimonio di tappeti secolari, cavalli dorati e complessi riti gastronomici. È il luogo in cui le antiche vie carovaniere incontrano il futurismo fluido dell'architettura di Zaha Hadid, dimostrando come la "Terra del Fuoco" continui a reinventare il proprio mito tra memoria e avanguardia. La Formula 1 è a Baku: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, L'ATMOSFERA A BAKU