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  1. 1.M. Verstappen
  2. 2.G. Russell
  3. 3.L. Hamilton
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Formula 1, GP Baku: terze libere a Verstappen. Hamilton terzo, Antonelli quarto

Verstappen su Red Bull il più veloce anche della terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton. Poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Il Mondiale di F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

in evidenza

ALLE 14 LA DIRETTA SKY DELLE QUALIFICHE A BAKU

LIVE

CLASSIFICA E TEMPI DELLE TERZE LIBERE

F1
bandiera a scacchi!

VERSTAPPEN SU RED BULL IL PIU' VELOCE DELLE LIBERE 3

  • 2° Russell
  • 3° Hamilton

Lungo di Leclerc, riparte

Verstappen al comando in 1:43.922

NOTATO GASLY: PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA BANDIERA GIALLA

bandiera gialla!

RUSSELL CONTRO LE BARRIERE ALLA 7, MA DOVREBBE ESSERE OK

Verstappen secondo in 1:44.162

bandiera gialla!

LUNGO DI RUSSELL IN CURVA 1: RIPARTE

10' al termine della terza sessione di prove libere a Baku

Sceso dalla macchina Hamilton: cambio di set-up per la sua Ferrari e ora ultima parte della sessione con la soft per lui

Che ritmo Russell! Ribadisce il primo posto in 1:44.021

Si migliora ma resta quinto Verstappen: 1:45.168

Torna al secondo posto Antonelli: 1:44.797

Abbassa il precedente riferimento crono Russell: 1:44.177

Sempre Russell al comando in 1:44.715

virtual safety car!

C'è un ramo in pista, sempre colpa del vento forte

f1

Rientra ai box la Red Bull di Hadjar: monta la rossa

Rientra ai box la Ferrari di Leclerc

Rientra ai box Norris, al momento è ottavo

Leclerc secondo tra Russell e Antonelli: 1:44.877

bandiera gialla!

Lungo di Leclerc e Albon, la polvere in pista portata dal vento non aiuta. Curva 1 imprevedibile da questo punto di vista

26' al termine della terza sessione di prove libere a Baku

bandiera gialla!

SI GIRA HAMILTON IN CURVA 3: RIPARTE

Russell primo in 1:44.715

bandiera gialla!

SI GIRA VERSTAPPEN ALLA 15: POI RIPARTE

Antonelli al comando su Mercedes in 1:45.046

FERMA L'ASTON MARTIN DI STROLL ALLA 4

bandiera gialla!

Gomma rossa per le Ferrari, gialla per Mercedes, McLaren e Red Bull

Vento laterale all'ultima curva, è la principale segnalaizone dei piloti via radio. Poco fa ha compromesso anche il giro di Antonelli

f1

Quarto Piastri e quinto Norris

Riaggancia il primo posto la Ferrari con Hamilton: 1:45.093

33' al termine della terza sessione di prove libere a Baku

Russell quinto, poi Hulkenberg

Quarto tempo per Antonelli

Miglior tempo che passa ora a Verstappen: 1:45.329

Sta per concludere il suo primo tentativo Antonelli su Mercedes

Piastri prende il terzo posto, piccolo controllo ai box per Norris sull'altra McLaren

Bearman su Haas chiude al momento la Top 10

Quarto Verstappen su Red Bull

Terzo tempo per l'Audi di Hulkenberg

Sale al comando Leclerc, la sua Ferrari ha chiuso questo nuovo tentativo in 1:45.564

Si mette a dettare il passo Hamilton: prima la sua Ferrari in 1:46.168

Primo tentativo di Leclerc in 1:51.606

Sale al secondo posto Lawson

Gomma soft per Leclerc che sta per lanciarsi

Scivola al quarto posto la Racing di Lindblad

Terzo tempo per la Williams di Sainz in 1:49.037

f1

Vento e tanto sporco in pista

f1

PROBLEMI PER LA HAAS DI BEARMAN, MA SEMBRA TUTTO RIENTRATO: VIA LA VIRTUAL

virtual safety car!

In pista ora anche la Cadillac di Bottas

Bottas, al GP Baku di F1 un casco contro il bracconaggio dei rinoceronti

Bottas, al GP Baku di F1 un casco contro il bracconaggio dei rinoceronti

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Colapinto ha chiuso il suo primo tentativo in 1:51.899

Vento più forte oggi, un'insidia per i piloti

Il primo tempo di oggi è di Gasly, ha girato con l'Alpine in 1:50.582

Due giri completati da Gasly, uno da Colapinto

Va in pista l'Alpine di Gasly, la prima ad assaggiare l'asfalto di Baku oggi

si parte!

VIA ALLA TERZA SESSIONE DI LIBERE A BAKU

F1

CIAO ELENA, LA VOCE DEL TENNIS - Una notizia drammatica, con il profondo dolore che tutte le persone di Sky, che tutta la comunità di Sky Sport prova in questo momento: è morta Elena Pero, la grande voce del tennis, una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico dello sport in Italia. Ma per noi soprattutto una collega, un'amica, una persona straordinaria e indimenticabile. 

Tennis

Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti a Baku. Stiamo per seguire insieme la treza sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan. In tv la diretta è come sempre sul canale 207, qui il racconto testuale live con il monitor dei tempi.

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Dove si trova il circuito: Baku (Azerbaijan)
  • Tipo di tracciato: cittadino
  • Curve: 20
  • Lunghezza: 6.003 m
  • Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
  • Giri: 51
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LE GOMME - Pirelli porta in pista, sul cittadimo di Baku, il trio C3-C4-C5, abbandonando la C6 usata la stagione precedente. Poiché l'asfalto azero è poco abrasivo, la Soft C5 garantisce la massima aderenza sul giro secco e in trazione, pur consentendo stint prolungati senza degrado eccessivo. I DETTAGLI

METEO - A caccia della pole tra le raffiche: clima soleggiato ma temperature in calo (massima 26°C) e un insidioso vento da nord a 25 mph. Le folate lungo i muri del circuito cittadino rappresentano la vera incognita per il bilanciamento delle monoposto.

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LECLERC E BAKU - Rapporto particolare per Charles Leclerc con la pista di Baku. Il pilota della Ferrari, infatti, in Azerbaijan ha conquistato ben 4 pole, ma non ha mai vinto in gara. Qui tutte le pole realizzate a Baku dal monegasco. E chissà che il feeling in qualifica non possa fare la differenza anche questo venerdì. QUI L'APPROFONDIMENTO

F1

FERRARI, COPRIFUOCO INFRANTO - La FIA ha comunicato che Ferrari, Racing Bulls e Haas hanno lavorato oltre l'orario di coprifuoco stabilito. Poiché tutte e tre le squadre rientravano nel numero di deroghe stagionali consentite dal Regolamento Tecnico del Mondiale di F1, i commissari non hanno applicato alcuna sanzione. I DETTAGLI

F1

DOPPIA PENALITA' - Comincia nel peggiore dei modi il weekend del GP di Azerbaijan per l'Aston Martin: la 'verdona' infatti dovrà scontare una doppia penalità con Alonso (25 posizioni) e Stroll (20) dopo la sostituzione di svariate componenti della Power Unit.

f1

ESCLUSIVA - Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, parla a Sky del futuro di Leonardo Fornaroli, pilota di riserva della squadra Papaya: "Leonardo in Haas? La decisione spetta a loro. È un pilota meraviglioso, siamo felici di averlo con noi e penso che resterà con noi a lungo. Abbiamo bisogno di un pilota di riserva che faccia le prove libere e lavori al simulatore. Sono sicuro che continueremo così, a meno che non trovi un sedile in F1".

RISULTATI LIBERE 2 - Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc e Hamilton. CRONACA E TEMPI

F1

RISULTATI LIBERE 1 - Prima sessione sempre a Russell, poi Verstappen, Leclerc e Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz (che nel finale riparte). CRONACA E TEMPI

f1

Prendete appunti, il GP a Baku si corre sabato su Sky!

Fino a sabato 26 settembre appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d'Azerbaijan, quindicesima prova del Mondiale 2026 di F1, con la gara che si disputerà, eccezionalmente, di sabato. Oggi, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Sabato, alle 13, al via la gara. Tutti gli appuntamenti da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend in pista anche la F2, con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo.

Cosa vedremo oggi in diretta sul canale 207 di Sky

  • Ore 6.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 12.10: F2 – Race 1
  • Ore 13.15: Warm Up
  • Ore 13.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 14: F1 - Qualifiche
  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.45: Paddock Live Show

Il programma di domani, sabato 26 settembre, su Sky Sport F1

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy

I primi passaggi delle repliche di qualifiche e gara su Sky Sport F1

  • Qualifiche: 21.30 e 23 di venerdì 25 settembre sul canale 207
  • GP: 17.30 e 19.30 di sabato 26 settembre sul canale 207