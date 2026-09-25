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F1, GP Baku: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione

gp baku

Michele Merlino

Introduzione

In Azerbaijan è stata assegna la 15^ pole position della stagione 2026 di Formula 1. A prendersela è stata George Russell che ha chiuso davanti a Leclerc e Oscar Piastri. Ma quanto conta partire davanti a tutti a Baku? Forse meno di quanto tu possa immaginare… Il GP è live sabato alle 13 su Sky e in streaming su NOW

 

Dati di Michele Merlino

 

GP BAKU, LA GRIGLIA DI PARTENZA

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole a Baku

  • A differenza di quello che potrebbe dirci il layout cittadino, a Baku partire davanti a tutti non fa poi così tanto la differenza. A dircelo sono i numeri. Basti pensare, infatti, che in Azerbaijan il poleman ha vinto solo 3 volte su 9

1/6

Le tre vittorie dalla pole position

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 3
  • Ultima volta: Verstappen 2025

2/6
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Le due vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Piastri 2024

3/6

Le due vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Perez 2023

4/6
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L'unica vittoria dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Perez 2021

5/6

L'unica vittoria dalla decima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 10
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Ricciardo 2017

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