Introduzione

In Azerbaijan è stata assegna la 15^ pole position della stagione 2026 di Formula 1. A prendersela è stata George Russell che ha chiuso davanti a Leclerc e Oscar Piastri. Ma quanto conta partire davanti a tutti a Baku? Forse meno di quanto tu possa immaginare… Il GP è live sabato alle 13 su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

GP BAKU, LA GRIGLIA DI PARTENZA