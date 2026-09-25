F1, GP Baku: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizionegp baku
Introduzione
In Azerbaijan è stata assegna la 15^ pole position della stagione 2026 di Formula 1. A prendersela è stata George Russell che ha chiuso davanti a Leclerc e Oscar Piastri. Ma quanto conta partire davanti a tutti a Baku? Forse meno di quanto tu possa immaginare… Il GP è live sabato alle 13 su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole a Baku
- A differenza di quello che potrebbe dirci il layout cittadino, a Baku partire davanti a tutti non fa poi così tanto la differenza. A dircelo sono i numeri. Basti pensare, infatti, che in Azerbaijan il poleman ha vinto solo 3 volte su 9.
Le tre vittorie dalla pole position
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 3
- Ultima volta: Verstappen 2025
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Le due vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Piastri 2024
Le due vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Perez 2023
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L'unica vittoria dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Perez 2021
L'unica vittoria dalla decima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 10
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Ricciardo 2017
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