Un super George Russell conquista la pole a Baku davanti alla Ferrari di Leclerc. Seconda fila per Piastri-Hadjar, in terza Norris e Hamilton. Verstappen solo 8°. Kimi Antonelli a muro nel Q1: scatterà 16°. Penalità per le due Aston di Alonso e Stroll che partono dal fondo. Ecco la griglia di partenza. Il GP sabato alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE