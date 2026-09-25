Formula 1, la griglia di partenza del Gp Baku
Un super George Russell conquista la pole a Baku davanti alla Ferrari di Leclerc. Seconda fila per Piastri-Hadjar, in terza Norris e Hamilton. Verstappen solo 8°. Kimi Antonelli a muro nel Q1: scatterà 16°. Penalità per le due Aston di Alonso e Stroll che partono dal fondo. Ecco la griglia di partenza. Il GP sabato alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan.
- Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hadjar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton.
- Verstappen solo 8°. Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà 16°.