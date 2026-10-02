Introduzione

Il ritorno della Formula 1 sul tracciato di Sepang si preannuncia in salita per tre piloti, costretti a scontare penalità sulla griglia di partenza. Tra sanzioni disciplinari e sostituzioni di componenti della power unit, le posizioni al via subiscono importanti stravolgimenti: si tratta di Colapinto (per lui doppia dopo Baku), Hadjar e LindbladTutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP IN MALESIA: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2