F1, Colapinto in Malesia con 15 posizioni di penalità. Sanzionati anche Hadjar e LindbladSEPANG
Introduzione
Il ritorno della Formula 1 sul tracciato di Sepang si preannuncia in salita per tre piloti, costretti a scontare penalità sulla griglia di partenza. Tra sanzioni disciplinari e sostituzioni di componenti della power unit, le posizioni al via subiscono importanti stravolgimenti: si tratta di Colapinto (per lui doppia dopo Baku), Hadjar e LindbladTutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
DOPPIA PENALITA' PER COLAPINTO: 15 POSIZIONI
- Il pilota Alpine sconterà 10 posizioni in griglia di partenza a Sepang per la sostituzione di un componente del motore.
- A questa sanzione, si aggiungono le 5 ricevute in Azerbaijan per l'incidente provocato e cha ha coinvolto anche Gasly e Norris.
5 POSIZIONI PER HADJAR
- Il pilota Red Bull arretra di 5 posizioni in griglia di partenza a Sepang (cambio ICE).
- Il francese ha già superato il limite con ogni componente della power unit nel 2026 e per tale motivo ogni sostituzione porterà a una sanzione di 5 posizioni (quindi dimezzata rispetto a quella piena).
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LINDBLAD DAL FONDO DELLA GRIGLIA
- La Racing Bulls, nel giovedì del medai day, ha ufficializzato la sostituzione della Power Unit sulla vettura di Arvid Lindblad. "Montiamo sulla vettura di Arvid la quinta PU in questo fine settimana, il che significa che partirà dal fondo della griglia", recita la nota del team.
- Per il giovane talento britannico partenza dal fondo dello schieramento a causa della penalità accumulata per il montaggio del quinto propulsore stagionale.
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