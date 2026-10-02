Eterno Alonso - "Mi ritirerò dalla F1, ma non ancora". Fernando ha scherzato con i tifosi di tutto il mondo ma alla fine ha confermato che sarà ancora in macchina l’anno prossimo. A 45 anni e mille difficoltà, Alonso non ha alcuna intenzione di mollare. Anzi, vuole tornare protagonista. Sa che dovrà attendere l’anno prossimo almeno e continuerà a limitare i danni e provare in qualche modo a divertirsi sia in pista che fuori in questo 2026. Qui a Sepang, per inciso, è il secondo per numero di vittorie, tre (dietro Vettel 4).