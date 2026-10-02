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  1. 1.M. Verstappen
  2. 2.G. Russell
  3. 3.I. Hadjar
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Formula 1 in Malesia (GP Bahrain): la diretta delle seconde prove libere a Sepang

A Sepang la seconda sessione di prove libere. Verstappen il migliore nei primi giri della mattinata e un ottimo passo gara così come Ferrari e McLaren. Un aspetto sul quale non ha invece brillato la Mercedes che porta un importante pacchetto di aggiornamenti. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti o bentornati a Sepang, in Malesia. Stiamo per seguire assieme le seconde libere del GP del Golfo che ha preso il posto del Bahrain nel calendario. In tv la diretta è sul canale 207, qui il live streaming e il racconto testuale e il monitor dei tempo. Su i motori!

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Sepang International Circuit
  • Lunghezza del tracciato: 5,543 km
  • Curve: 15
  • Giri del GP: 56
  • Inaugurazione: 1999
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GOMME - Per il Gran Premio di Sepang in Malesia, Pirelli ha selezionato la gamma intermedia della propria linea slick:

  • C2 (Hard - Banda Bianca)
  • C3 (Medium - Banda Gialla)
  • C4 (Soft - Banda Rossa

  • Meteo: nuvoloso al mattino con progressivo aumento dell'instabilità nel pomeriggio; alta probabilità di rovesci o brevi temporali tropicali a metà giornata.
  • Temperature: aria 26°C min / 33°C max. Asfalto fino a 46°C nelle ore centrali. Umidità: 75-85%.

IL CIRCUITO - Nove anni dopo l'ultima volta, la Formula 1 torna in pista in Malesia. Il circuito di Sepang è composto da un bel mix di rettilinei, curve veloci e anche dure frenate. Andiamo alla scoperta delle sue caratteristiche. I DETTAGLI

Il ritorno di Sepang - Mancava in calendario dal 2017. Una pista molto ‘demanding’ per i piloti non solo per le sue caratteristiche che mettono a dura prova le macchine e le gomme ma anche per le condizioni metereologiche: tanto caldo, ma soprattutto tanta umidità. La Federazione ha già dichiarato l’Heat Hazard. Poi occhio alla pioggia: in Malesia può scendere un acquazzone in qualsiasi momento. Fondamentale sarà la reazione, nel caso in cui vedremo la prima gara bagnata di queste monoposto 2026.

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Il Cavallino torna rampante? - In pista, la crisi di risultati continua. Cinque gare consecutive senza podio, Hamilton lasciando Baku non si è detto così fiducioso per la Malesia: “Comunque ci sono due lunghi rettilinei che possono metterci in difficoltà”. Ma qui il Sir ha già vinto tre volte e sa interpretare al meglio il cambio delle condizioni, soprattutto le piogge che potrebbero abbattersi sul circuito ed essere decisivi. Leclerc, invece, è all’esordio qui: vorrà renderlo memorabile.

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La tigre della Malesia - 'SandAKAn' l'ha promesso già lasciando Baku: “In Malesia ci penso io”. Arrivato carico e determinato, Antonelli cercherà il riscatto dopo il complicato weekend di Baku. Il leader del mondiale è alla prima apparizione a Sepang, ma già dall’anno scorso ha dimostrato di andare veloce su piste in cui non ha mai corso

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È tornato George? - Dopo settimane di “macchina che non si adatta alle mie caratteristiche”, Russell è tornato protagonista in Azerbaijan con un weekend perfetto. Grande Slam a Baku, primo della carriera, e ambizioni in rilancio: “L’approccio però non cambia. Devo pensare a divertirmi e vincere ogni gara. Normale che tutta la pressione ora sia su Kimi”. Deve sfatare anche la cabala: l’inglese non ha mai vinto due gare di fila

Max, momento caldo - A Baku sono mancati 196 millesimi per festeggiare la prima vittoria stagionale. Verstappen vuole continuare la striscia aperta da dieci anni consecutivi con almeno un successo. Max è il pilota non Mercedes con più podi in stagione e sente il premio grosso alla portata: “Difficile dire se e dove può accadere. Ma la vogliamo”. Qui ha vinto la sua seconda gara in carriera e il leone sicuramente, nove anni dopo, punterà alla numero 72.

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Banco di prova McLaren - Buio totale a Baku. Norris condizionato dai problemi di potenza tutto il weekend, Piastri che era pronto alla redenzione proprio in Azerbaijan, ma alla fine le strade cittadine sul Caspio si sono rivelate ancora maledette. Doppio zero che ha aiutato Ferrari ad allungare in classifica costruttori: la partita si gioca lì ora. Il team di Woking, però, è in netta ascesa al momento.

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Hadjar, secondo round - Che ritorno il boxeur! A Baku ha preso tutto: ritorno in pista, rinnovo e podio. A Sepang Isack è pronto a continuare il trend. Un pilota che ha mostrato sempre grande velocità ma soprattutto è il primo che, da anni, sta riuscendo a non farsi mandare in pensione (subito e prematuramente) da Max Verstappen dividendoci il box.

Eterno Alonso - "Mi ritirerò dalla F1, ma non ancora". Fernando ha scherzato con i tifosi di tutto il mondo ma alla fine ha confermato che sarà ancora in macchina l’anno prossimo. A 45 anni e mille difficoltà, Alonso non ha alcuna intenzione di mollare. Anzi, vuole tornare protagonista. Sa che dovrà attendere l’anno prossimo almeno e continuerà a limitare i danni e provare in qualche modo a divertirsi sia in pista che fuori in questo 2026. Qui a Sepang, per inciso, è il secondo per numero di vittorie, tre (dietro Vettel 4).

Due di tre - Seconda gara della tripletta che si concluderà a Singapore il prossimo weekend. Otto gare al termine, tutte in triple. Sale l’adrenalina per il finale di stagione: peccato esiziale perdersi anche solo un giro, che sia di libere, qualifica o gara. Ora ogni metro conta e il leader del mondiale, vale ricordarlo per non darlo per scontato, è un italiano. E la bandiera tricolore non è campione del mondo da 73 anni, 1953.

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RISULTATI LIBERE 1 - Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell (in difficoltà nel passo gara e gestione gomma) e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli (anche lui fatica sul passo) e sesto Hamilton.

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Formula 1 e MotoGP, un weekend a tutto gas su Sky!

Prendi appunti, non ti faremo perdere nulla della F1 a Sepang!

E' scattato nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Finoa domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4KAlle 10 la seconda sessione di libere. Sabato, alle 6.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 10 scattano le qualifiche. Domenica, alle 9, al via la gara

Il resto del programma di oggi in DIRETTA su Sky

  • Ore 9.45: Paddock Live
  • Ore 10: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 11: Paddock Live
  • Ore 11.30: Paddock Live Show
  • Ore 12: Conferenza stampa Team Principal (differita)