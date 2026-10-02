E' scattato nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Finoa domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Alle 10 la seconda sessione di libere. Sabato, alle 6.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 10 scattano le qualifiche. Domenica, alle 9, al via la gara