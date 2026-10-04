Con il secondo posto di Sepang e il ritiro di Russell, Kimi Antonelli allunga le mani sul titolo: l'italiano ha ora 84 punti di vantaggio sul compagno. Ferrari allunga su McLaren per il 2° posto nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS