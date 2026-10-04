Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Bahrain a Sepang
Con il secondo posto di Sepang e il ritiro di Russell, Kimi Antonelli allunga le mani sul titolo: l'italiano ha ora 84 punti di vantaggio sul compagno. Ferrari allunga su McLaren per il 2° posto nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes 556 punti
- Ferrari 405
- McLaren 316
- Red Bull 298
- RB 90
- Alpine 68
- Haas 27
- Audi 17
- Williams 12
- Aston Martin 7
- Cadillac 0