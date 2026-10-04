Siamo all'atto finale di un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Finoa domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Il via della gara e alle 9.