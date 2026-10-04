ALLE 9 LA DIRETTA SKY DEL GP BAHRAIN IN MALESIA
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Scatta alle 9 la 16^ prova del Mondiale di F1: si corre a Sepang, sede scelta per recuperare il GP Bahrain non corso ad aprile per la crisi dello Stretto di Hormuz. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su una Mercedes aggiornata ma non apparsa brillante finora in Malesia. Il GP alle 9 live su Sky e in streaming su NOW
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AGGIORNAMENTO METEO - Le previsioni danno 5 millimetri di pioggia (per ora) dalle 14 locali, le 8 in Italia..
CORSA AL TITOLO - Dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan a Baku, vinto dal compagno di squadra George Russell, la leadership della classifica piloti del Mondiale F1 2026 resta saldamente nelle mani di Kimi Antonelli. Il pilota bolognese della Mercedes conserva un vantaggio di 66 punti sul britannico. Con il titolo sempre nel mirino e 8 gare ancora da disputare (più una Sprint Race), ecco come cambia la corsa all'iride in attesa delle ultime conferme sul calendario di fine stagione. LA SITUAZIONE
RISULTATI QUALIFICHE - Max Verstappen davanti a tutti a Sepang, partirà in prima fila con l'olandese la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Hadjar che diventa ottavo per una penalità (cambio ICE), Antonelli diventa terzo., Seguono Leclerc e Norris, mentre Russell partirà settimo. CRONCA E HIGHLIGHTS
GRIGLIA DI PARTENZA - Max Verstappen è tornato in pole dopo 15 gare: alle 9 di oggi scatterà davanti a ttuti Sepang, dove si recupera il GP Bahrain. L'olandese in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton pr un nuovo capitolo della sfida tra i due super campioni. Hadjar, terzo dopo il Q3, sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo: sale al terzo posto Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà 7°. LO SCHIERAMENTO COMPLETO
RISULTATI DELLE LIBERE 3 - Antonelli su Mercedes il più veloce delle terze libere a Sepang, poi le Red Bull di Verstappen e Hadjar. Ferrari: Leclerc 5° e Hamilton 6°. CRONACA
RISULTATI LIBERE 2 - La Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare, tra una pista che deve ancora evolvere e set-up da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hadjar e terza la McLaren di Norris. Poi Verstappen e Hamilton. Russell settimo e Antonelli ottavo con le Mercedes. Nel finale si pianata l'Audi di Bortoleto. CRONACA
RISULTATI LIBERE 1 - Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di libere a Sepang, poi Russell (in difficoltà nel passo gara e gestione gomma) e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli (anche lui fatica sul passo) e sesto Hamilton. CRONACA
Siamo all'atto finale di un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Finoa domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Il via della gara e alle 9.
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.
Al termine della gara tutti al paddock con Notebbok: il racconto del GP, le interviste e tutte le curiosità al termine della gara.
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Oggi alle 12.15.