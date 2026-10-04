Nella morsa del caldo tropicale e l'asfalto abrasivo di Sepang, il recupero del GP Bahrain si preannuncia come un rompicapo tattico. Pirelli indica la strategia a due soste come l'opzione principale per l'elevato degrado termico, ma non esclude il ricorso a tre pit stop o all'uso combinato di tutte e tre le mescole (C2 Hard, C3 Medium, C4 Soft). Con opzioni differenti rimaste a disposizione dei top team dopo le qualifiche, la gestione gomma nei primi giri di ogni stint farà la differenza