Introduzione

Caos totale durante il giro di ricognizione del Gran Premio del Bahrain (che si corre a Sepang). Sotto il diluvio della Malesia, i motorizzati Ferrari, oltre a Max Verstappen, hanno avuto dei problemi al software, che hanno portato prima a dei rallentamenti in pista e poi alla sospensione della procedura di partenza, già ritardata per le condizioni climatiche. Di seguito, la ricostruzione dei due giri di formazione e di cosa sia successo a Sepang. Il GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA GARA