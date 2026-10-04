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Vasseur nel GP Bahrain in Malesia: "Sbagliato le gomme? Facile dirlo dopo". VIDEO

ferrari

Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari a Sepang: "Le gomme al via? Il 50% delle macchine ha scelto le intermedie e l’altro 50% le gomme d’asciutto. Dopo la gara è sempre più facile dire che una scelta era migliore dell’altra, però è andata come è andata. Per come si era messa è un buon risultato, la prestazione è stata convincente". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore su Sky e in streaming su NOW

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