Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari a Sepang: "Le gomme al via? Il 50% delle macchine ha scelto le intermedie e l’altro 50% le gomme d’asciutto. Dopo la gara è sempre più facile dire che una scelta era migliore dell’altra, però è andata come è andata. Per come si era messa è un buon risultato, la prestazione è stata convincente". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore su Sky e in streaming su NOW

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