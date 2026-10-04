F1, GP Bahrain a Sepang: la ricostruzione della partenza e del 1° giro. VIDEOricostruzione
Introduzione
Succede di tutto a Sepang nella partenza, ritardata di un'ora e mezza per pioggia prima e per problemi al software dopo. Chi sceglie le slick in pratica non riesce a partire, chi monta le intermedie vola. Ne escono davanti le due Mercedes di Antonelli e Russell, poi Verstappen. Disastro Ferrari (entrambe con gomme da asciutto), con Leclerc costretto anche ad andare ai box dopo un contatto con Hulkenberg. Nel VIDEO la partenza e il 1° giro. Il GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Partenza a Sepang: succede di tutto
- Come se non bastasse il caos prima della gara (90' di ritardo, prima la pioggia poi i problemi al software), ci pensa anche la pista a dare spettacolo
- Asfalto umido e insidioso: metà gruppo sceglie le slick (tra cui le Ferrari), l'altra metà le intermedie (Verstappen e Mercedes)
- C'è anche chi sceglie di cambiare le gomme dopo il giro di formazione come Piastri
- Al semaforo verde succede di tutto
Volano Mercedes e Max, Ferrari piantate
- Chi ha montato le intermedie vola letteralmente: scattano alla grande le Mercedes di Kimi e Russell, che si piazzano in testa davanti a Verstappen
- Chi è in grande difficoltà è la Ferrari, che montava le slick con Leclerc e Hamilton, che scivolano nelle retrovie
- Charles ha anche un contatto con Hulkenberg ed è costretto al pit-stop per cambiare gomme e ala
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Leclerc-Hulkenberg, contatto al 1° giro
- Leclerc 'tampona' Hulkenberg nel caos del via a Sepang
- Charles è anche costretto al pit-stop: cambierà le gomme montando le slick e anche l'ala danneggiata
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