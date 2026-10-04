Introduzione

Succede di tutto a Sepang nella partenza, ritardata di un'ora e mezza per pioggia prima e per problemi al software dopo. Chi sceglie le slick in pratica non riesce a partire, chi monta le intermedie vola. Ne escono davanti le due Mercedes di Antonelli e Russell, poi Verstappen. Disastro Ferrari (entrambe con gomme da asciutto), con Leclerc costretto anche ad andare ai box dopo un contatto con Hulkenberg. Nel VIDEO la partenza e il 1° giro. Il GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA GARA