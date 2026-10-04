F1, diluvio prima del GP Bahrain in Malesia: le news sul meteo a Sepang
Un vero e proprio diluvio si è abbattuto su Sepang a circa mezz'ora dal via del GP del Bahrain, che si recupera in Malesia. Partenza ritardata di 40', poi sospesa la procedura per molti problemi al motore a causa di problemi al software. Il GP live su Sky e in streaming su NOW
- Prima del via: pioggia battente a Sepang a un'ora dal via e partenza ritardata di 40'.
- La Direzione Gara ha dato il via della gara alle 9.40, ma sospeso la procedura di partenza dopo due giri di formazione per problemi ai software
- Le Previsioni ora danno meteo accettabile e condizioni buone per la gara: le temperature si sono abbassate a circa 30°C, ma potrebbero risalire in poco tempo
- Qui le foto con il monsone che si è abbattuto a Sepang