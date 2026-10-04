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F1, diluvio prima del GP Bahrain in Malesia: le news sul meteo a Sepang

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Un vero e proprio diluvio si è abbattuto su Sepang a circa mezz'ora dal via del GP del Bahrain, che si recupera in Malesia. Partenza ritardata di 40', poi sospesa la procedura per molti problemi al motore a causa di problemi al software. Il GP live su Sky e in streaming su NOW

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