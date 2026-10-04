L'appuntamento è partire dalle ore 9 di domenica in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Domenica 4 ottobre

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 9: F1 - Gara

Ore 11: Paddock Live Post-Gara

Ore 11.30: Debriefing

Ore 12: Notebook

Ore 12.15: Race Anatomy

Primi passaggi delle repliche del GP sul canale 207 di Sky