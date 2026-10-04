F1, l'ultima gara corsa in Malesia: era il 2017 e vinse Verstappenera il 2017
Introduzione
Nove anni dopo, la Formula 1 fa tappa a Sepang per il GP del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Ma vi ricordate chi ha vinto l'ultima gara corsa in Malesia? È stato proprio l'attuale poleman Max Verstappen… Il GP alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Da Verstappen a… Verstappen. La Malesia riparte da Max
- Manca ancora la gara, che potrete seguire come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW, ma almeno per ora possiamo dire che in Malesia comanda lui: Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, infatti, ha vinto l'attuale ultima edizione della gara corsa a Sepang. Era il 1° ottobre 2017. Nove anni più tardi, un Max decisamente più cresciuto – e con 'giusto' quattro titoli mondiali in più – ha conquistato la pole position davanti a tutti nelle qualifiche del sabato.
Ricordando il GP 2017: le qualifiche e la pole di Hamilton
- Il sabato di qualifiche fu caratterizzato da un problema tecnico per la Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, fu costretto a partire dalla 20^ posizione per via della rottura del turbo sulla sua vettura. La scuderia di Maranello fece affidamento su Kimi Raikkonen, che riuscì a posizionarsi in seconda posizione, alle spalle di Lewis Hamilton su Mercedes (che conquistò la 70^ pole della carriera). La seconda fila venne invece composta dai due Red Bull, Verstappen e Ricciardo, mentre Bottas, compagno di squadra di Hamilton, chiuse in quinta casella.
La gara: il successo di Verstappen e la rimonta di Vettel
- Dopo le difficoltà avute con Vettel nella giornata di sabato, la situazione per la Ferrari non migliorò in gara: Raikkonen, che sarebbe dovuto partire secondo, venne infatti riportato ai box per un problema al turbo. Alla partenza, Hamilton venne passato dopo pochi giri da Verstappen. La Mercedes fece fatica a dire la sua sulla pista di Sepang. Oltre a Hamilton, anche Bottas fu in difficoltà: dopo aver insidiato Verstappen al via, il finlandese venne passato da Ricciardo.
- Chi cercò di ricostruire la sua gara fu Vettel, che con una buona prestazione fatta di sorpassi e giri veloci riuscì a portarsi nel finale a ridosso di Ricciardo, a una sola posizione dal podio. A vincere il GP fu Verstappen davanti ad Hamilton e Ricciardo.
La classifica piloti 2017 dopo la Malesia
Per quel che riguarda la classifica, il gap di Vettel da Hamilton salì a 34 punti. "Dobbiamo lavorare ancora tanto, le due Red Bull avevano un passo migliore del nostro, dobbiamo continuare a insistere, spingere al massimo per riuscire a confermarci nelle prossime tappe del Mondiale. La gara è stata molto dura, devo fare i complimenti a Max Verstappen", spiegò il pilota Mercedes dopo la gara.
- Lewis Hamilton (Mercedes): 281 punti
- Sebastian Vettel (Ferrari): 247 punti
- Valtteri Bottas (Mercedes): 222 punti
- Daniel Ricciardo (Red Bull): 177 punti
- Kimi Raikkonen (Ferrari): 138 punti
- Max Verstappen (Red Bull): 93 punti
- Sergio Perez (Force India): 76 punti
- Esteban Ocon (Force India): 57 punti
- Carlos Sainz (Toro Rosso): 46 punti
- Nico Hulkenberg (Renault): 34 punti
Il GP del Bahrain (in Malesia) LIVE su Sky
L'appuntamento è partire dalle ore 9 di domenica in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Domenica 4 ottobre
- Ore 7.30: Paddock Live
- Ore 9: F1 - Gara
- Ore 11: Paddock Live Post-Gara
- Ore 11.30: Debriefing
- Ore 12: Notebook
- Ore 12.15: Race Anatomy
Primi passaggi delle repliche del GP sul canale 207 di Sky
- Gran Premio: 14 e 18 di domenica 4 ottobre